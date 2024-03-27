美大橋遭撞斷！　6工人失蹤多時估已死亡

▲斷橋後失蹤多時，6名工人推測已死亡。（圖／路透社，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國馬里蘭州巴爾的摩一座大橋26日凌晨遭一艘貨輪達利號（Dali）撞斷，造成6人落水失蹤，最新消息指出，雖然尚未尋獲失蹤者，但這6人已被推測死亡。

美聯社報導，馬里蘭州的州長摩爾（Wes Moore）表示，達利號在撞上法蘭西斯史考特基大橋（Francis Scott Key Bridge）橋墩前，曾向當局發布求救訊號（Mayday），讓當局得以及時封鎖橋梁出入口，阻止車流進入橋中，也避免了更多傷亡。

事故發生最初一度傳出落水多達20人，但馬里蘭州交通部部長保羅（Paul Wiedefeld）稍後表示，總共8名工人落水，這些工人都隸屬一間承包商，事故發生當時正在橋梁上進行施工作業。搜救一夜已尋獲兩人，一人無大礙，一人受重傷送醫，剩餘6人現在則被當局推測已經死亡。

保羅指出，6名仍然失蹤的工人，是當時在橋上進行人孔蓋裝填工程的團隊之一。他們所屬的承包商，一名高階主管26日下午出面表示，考慮河水深度與長度，這6名工人被推測已經死亡。

摩爾指出，貨輪開向大橋的速度「非常非常快」，當局只有剛好的時間及時阻擋車輛進入大橋。法蘭西斯史考特基大橋全長1.6英里（約2.6公里），去年通勤人口約1200萬人。