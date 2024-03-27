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川普發大財！　旗下公司股票交易首日一度飆漲50%

▲吉米金摩在典禮舞台上反擊川普。（圖／路透）

▲川普公司賠錢，股票賺錢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普創立的社群平台「Truth Social」，母公司「川普媒體與科技集團」（DJT）在美國股市上市第一天，開盤股價就飆漲近50％，收盤雖然漲幅回落，但仍有16％漲幅，而且考量到去年虧損超過4900萬美元（約新台幣15.6億元）的公司，竟還能成為「新創獨角獸」，恐怕除了川普很難再有第二人。

綜合外電報導，川普的社群媒體集團股票26日起在紐約那斯達克股市交易，一開盤就飆漲將近50％，讓握有約60％持股的川普及投資該公司的「川粉」口袋都「鼓了起來」。

川普媒體與科技集團為社群媒體平台「Truth Social」的母公司，該平台近日由特殊目的收購公司「數位世界收購」（Digital World Acquisition）買下，並以代碼「DJT」在那斯達克股票交易所交易。

川普媒體與科技集團開盤前市值約68億美元（約新台幣2169億元），26日開盤後，半小時內股價飆漲了將近50％，一路衝上73.5美元，後來回落。川普在該間公司的持股將近60％。

川普在2021年1月6日國會暴動後，便被主要社群媒體臉書和當時的推特（現為X）封禁帳號，因此他聲稱要打造一個「真實的社群平台」，「Truth Social」於焉誕生。川普之後又在主要社群平台上被恢復了身分。

川普保有的約60％公司股份，目前市值約50億美元（約新台幣1595億元），公司完成合併之際，他也面臨著4.54億美元（約新台幣144.8億元）的詐欺罰款，還得為了與拜登對戰2024總統大選籌措競選資金。

川普媒體與科技集團的投資人中，散戶的占比相當高，大型法人與專業投資客看來反而敬而遠之。散戶中不乏對川普展現支持的川粉，也有想賺一波的人。不過投資人接下來要面對的不會是一路上漲的漲勢，川普媒體公司去年前9個月營收僅340萬美元（約新台幣1.08億元），卻虧損多達4900萬美元，利息支出也多達3770萬美元（約新台幣12億元）。

川普媒體公司在最近一份呈報證監單位的文件中列出的投資人風險，包括新社群媒體平台的失敗率高，以及其預測「在可預見的將來」營運將虧錢。

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