司機不開車了「脫褲享受口愛」　路邊埋頭激情吞吐

▲英國一名巴士司機22日晚間把車子停在路邊，脫褲享受他人替他口交的快感。（圖／翻攝自Reddit）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名巴士司機22日晚間被發現把車子停在路邊後，直接站在雙層巴士旁邊，脫褲享受他人替他口交的快感，且當時身上還穿著超亮背心，相當顯眼。這起事件被路人拍攝下來之後，上傳社群媒體，目前當地警方已介入調查。

每日星報報導，這起事件發生地點在諾福克斯普勞斯頓（Sprowston），一名網友把這張照片上傳至Facebook。依據照片，當時身穿背心的巴士司機站著，前方蹲著一個人，進行口交。

諾福克警方發言人表示，這張照片周末開始社群媒體上流傳，事件發生在3月22日禮拜五晚間9時至10時之間，兩人似乎正在公共場所發生性行為。警方認定這是做出有違公德的行為（Outraging public decency），希望能與拍攝者取得聯繫。巴士所屬公司發言人已針對這起事件表示，此案正在調查中。

報導指出，這名巴士司機並不是近期唯一被抓包當眾口交的人。哥倫比亞首都波哥大最近一對情侶光天化日之下在公園樹下口交，女子先是深情地趴在男子腿間，起身後輕觸一下男子的褲襠，當場上起了音樂課低頭「吹奏樂器」。誇張行徑讓網友看傻眼，有人留言怒罵「是嫌汽車旅館太貴了嗎？」

▼哥倫比亞情侶在公園「上音樂課」活春宮。（圖／翻攝自X／@chisme_famosos7）