吃完就記住內容！他失手轉印型錄變「記憶洋芋片」　1300萬人朝聖

▲日本網友將洋芋片夾進型錄吸乾水份，結果文字跟圖案全轉印到上面。（圖／翻攝X／＠murataart）

圖文／CTWANT

許多人會在家動手製作點心，日本就有位網友日前在家自製洋芋片時，意外將千片的馬鈴薯轉印到網購型錄的圖片及文字，讓人不禁聯想到哆啦A夢的「記憶吐司」，彷彿吃下洋芋片候就會一併將型錄內容複製到腦海裡。

原PO「murataart」在社群網站X上分享自己23日在家想自製洋芋片時遇到的糗事，他先將馬鈴薯切片後夾進一本型錄裡想要先將水份瀝乾，結果型錄的圖案及文字竟全轉印到馬鈴薯上。

▲馬鈴薯儘管炸過，上面還是有模糊的顏色跟文字。（圖／翻攝X／＠murataart）

murataart表示，自己最後還是將這些轉印到彩色油墨的馬鈴薯拿去炸，結果炸完發現洋芋片上的圖案雖然有些模糊，但是顏色及文字仍依稀能被辨別得出來。不過他也呼籲，「考慮到墨水對健康的危害，應該還是要用廚房紙巾瀝乾水份。」

對此，文章吸引超過1300萬人瀏覽、18.9萬人按讚，還有2.1萬人轉發分享，「節省廚房紙巾卻付出代價」、「吃下去應該會記住目錄內容」、「應該沒人敢真的吃」、「有趣的體驗」、「看起來很像哆啦A夢的記憶吐司」。

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