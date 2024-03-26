他失手複製「記憶洋芋片」超驚豔！　千萬網友朝聖：不敢吃吧

▲日本網友意外做出彩色的「記憶洋芋片」。（圖／翻攝自X／@murataart）



記者張方瑀／綜合報導

日本動畫哆啦A夢中的特殊道具「記憶吐司」，只要將課本內容寫到土司上吃下去，就能夠背下所有內容，而日本一名網友日前在家中自製洋芋片時，卻意外複製出「記憶洋芋片」，讓所有人大感驚奇。

▲目錄上的圖案全被馬鈴薯吸收轉印。（圖／翻攝自X／@murataart）



日本網友@murataart在社群網站X貼出一張照片指出，他23日想要在家裡自己做洋芋片，將馬鈴薯切成薄片之後，直接夾進一本網購的型錄裡面，想要將馬鈴薯的水份瀝乾，沒想到目錄上的圖案全被馬鈴薯吸收轉印上去。

▲網友嘗試將這些彩色馬鈴薯片拿去炸。（圖／翻攝自X／@murataart）



@murataart表示，最後他還是嘗試將這些彩色馬鈴薯片拿去炸，結果發現炸完後，洋芋片上的圖案雖然還是有點模糊，但還是可以看出來有顏色和文字。不過，@murataart也強調，「考慮到墨水對健康的危害，應該還是要用廚房紙巾瀝乾水份。」

目前這篇貼文已經吸引超過1350萬人瀏覽，其他網友紛紛表示，「真的是意想不到的結果」、「也算是個有趣的體驗」、「應該沒人敢真的吃」、「吃完會記得所有商品價格嗎？」