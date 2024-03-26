當街啃食人腿！加州火車撞死人　男「揮舞斷肢」驚悚畫面瘋傳

▲ 加州男被拍到疑似啃食人腿。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州日前發生駭人事件，一名行人穿越鐵軌遭火車撞死，竟有人目睹一名男子疑似當街啃食死者斷肢，影片在社群媒體曝光後引發恐慌，該名男子目前已被警方逮捕。

綜合《福斯新聞》等美媒，加州克恩郡沃斯科（Wasco）22日上午約8時發生火車撞行人事件，導致一人死亡且腿部斷裂，卻有人目睹一名男子疑似從現場偷走死者斷肢。

目擊者伊瓦拉（Jose Ibarra）指出，他在附近目睹一名男子手上揮舞疑似是人腿的東西，「我不確定他是從哪裡走過來，但他一邊朝這邊走，一邊揮著一個人的腿，然後站在那裡開始咬它。」

▼ 影片可能引起不適，請慎入。

網路瘋傳的影片可見，這名紅衣男子在人行道上彎腰，仔細端詳手中像是斷肢的物體，一度疑似張口啃食，接著起身拎著物體向前走，這時一旁傳來警笛聲，但男子看見警車抵達仍不以為意，甚至在看見有人正在錄影時，對鏡頭高舉著物體揮舞。

克恩郡警方證實，已於22日逮捕影片中的男子，確認其身分為27歲的特雷茲（Resendo Tellez），被控從墓地以外地點移動人類遺骸，此外還有一項持有管制藥物的輕罪及違反緩刑規定的重罪指控。全案仍在調查中，特雷茲預定當地26日出庭受審。