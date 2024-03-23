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「台積電海外設廠」CNN也來專訪　資深副總曝2大挑戰

▲▼台積電,TSMC。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電被譽為世界上最重要的企業之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

台積電（TSMC）海外拓展不僅備受國際關注，也在國內引發技術外流、削弱重要地位的擔憂。對此，台積電人力資源資深副總經理何麗梅（Lora Ho）認為不須太過擔憂，因為公司仍把發展重心放在台灣，海外設廠不會奪走台灣利益，反而能夠增加台灣的曝光度，但她也坦言確實面臨2大挑戰。

台積電負責生產全球約90%的超先進半導體晶片，被譽為世上最重要的企業之一，但為了滿足不斷飆升的市場需求，加上面臨與客戶拉近地理距離的壓力，正在美國、日本與德國積極設廠。日本熊本廠2月正式營運，未來幾年將前進美國亞利桑那州，投入400億美元開設2間工廠，更已承諾投入38億美元，進駐德國德勒斯登（Dresden），建設在歐洲的第一座晶圓廠。

▲▼台積電位於日本熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電位於熊本的半導體工廠。（圖／達志影像／美聯社）

CNN團隊近期參訪位於台中的台積電新人訓練中心（Newcomer Training Center），報導形容這裡是台積電全球擴張的關鍵，但該公司生產多元化、擴散到台灣以外的作法，卻讓一些台灣人感到不安，因為他們擔心此舉終將削弱台灣作為全球半導體重鎮的重要性。

不過，何麗梅受訪時，淡化了這些擔憂，「我不認為這將奪走（台灣的）優勢，因為我們依然高度聚焦台灣，絕大多數先進技術也絕對會從台灣開始。它不會奪走台灣的利益，反而將擴大台灣的曝光度，而我們也能學習如何在全球營運。」

▲▼台積電鳳凰城移機典禮，拜登上台發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電在亞歷桑納州鳳凰城舉行的移機典禮，美國總統拜登也到場演說。（圖／達志影像／美聯社）

儘管如此，台積電的海外拓展確實面臨2大挑戰，那就是半導體產業人才短缺，以及不同國家的工作文化差異。

何麗梅表示，台積電目前在全球約有7.7萬名員工，此數字預計幾年後達到10萬，人才短缺卻是公司面臨的主要挑戰之一，「全世界都面臨人才短缺的問題，如果我們走向全球，就真的必須拓展我們的人才庫。」事實上，台積電去年就曾表示，由於缺乏專業員工，亞利桑那州其中一間工廠的計畫將會延遲。

此外，亞洲與西方國家的工作文化也大不相同。儘管台灣工程師薪資非常優渥，卻也必須付出高工時與周末輪班的代價，地震來襲時，還要立刻返回工作崗位。

何麗梅表示，台積電正在學習，如何透過不同方式，有效管理來自世界各地的團隊，「我們確實需要適應當地的做法，並且被社會接受。有些事情你在這裡可以做，在那裡卻行不通。我們在台灣的管理，不能被完全轉移到其他國家。在美國，我們必須適應當地文化。這裡（台灣）的人願意遵守指示。但我認為在美國，必須用他們熟悉的語言解釋原因。」

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