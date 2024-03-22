海地黑幫老大遭警方擊殺　與安全部隊交戰喪命

▲海地首都太子港國家宮附近21日又傳出陣陣槍響。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

友邦海地至今仍持續動亂，隨著準備接管政府的過渡委員會即將成立，首都太子港國家宮附近21日又傳出陣陣槍響。海地警方證實在一次行動中擊殺當地主要黑幫老大朱爾姆（Ernst Julme，又稱「Ti Greg」），且前一天據稱還有另名黑幫領袖也喪命，標誌著幫派企圖占領太子港的行動受挫。

路透、法新社報導，朱爾姆是海地黑幫首領謝里齊耶的盟友，領導黑幫Delmas 95，近期從海地最大的監獄越獄，21日與安全部隊發生衝突時喪命。

隨著海地流血事件越來越多，私刑正義運動「Bwa Kale」似乎再度出現，太子港近郊貝松市（Petion-Ville）20日有多名幫派成員被殺，其中一人就是黑幫領袖Makandal。依據當地媒體，太子港外21日也發生另外一起Bwa Kale殺戮事件，但路透無法獨立核實這項消息。

▲海地警方證實，已擊殺當地主要黑幫老大朱爾姆（Ernst Julme，又稱「Ti Greg」）。（圖／路透）

海地自從2月下旬以來就陷入動盪，黑幫聯手攻入監獄，釋放數千名囚犯，放話要推翻政府，但即便總理亨利11日宣布請辭，騷亂仍未就此平息。聯合國駐海地人道主義協調員李察森（Ulrika Richardson）指出，如今海地的日常生活充滿著槍聲，黑幫占領社區，導致大量居民流離失所。

加勒比海共同體（CARICOM）先前舉行緊急會議，決定成立過渡總統委員會（Transitional Presidential Council），委員會的任務是要任命一位接替亨利的人選，並在進行選舉之前管理國家。過渡委員會的成員名單已於19日確定，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示歡迎。

海地是位於加勒比海的島國，與多明尼加接壤，人口約1150萬，土地面積約2萬7800平方公里，略小於比利時，過去數十年來的長期不穩定、獨裁統治及自然災害使得海地成為美洲最貧窮的國家。

▼海地如今的日常生活充滿槍聲，黑幫占領社區，導致大量居民流離失所。（圖／路透）