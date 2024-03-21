海地動亂「燒進富人區」路邊見死屍！　美國政府派出直升機撤僑

▲海地自2月底爆發動亂至今。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

我國友邦海地因幫派暴力陷入動亂長達數周，近來武裝衝突更燒進當地富人區，外媒更目擊至少5具屍體躺在街邊。美國國務院證實，已派出直升機前往當地，將公民撤往鄰近的多明尼加。

綜合外媒報導，海地自2月29日爆發動亂，黑幫襲擊首都太子港機場、警察局及監獄，多處發生激烈槍戰，而近來衝突更燒進當地富人區。《美聯社》記者表示，在當地郊外富人區發現至少5具屍體躺在路邊，「猛烈的槍聲迴盪在海地首都附近曾經平靜的社區。」

在首都太子港的英國救援人員奈特（Matt Knight）也說，槍聲幾乎持續了一整天，「有時聽起來在兩條街之外，有時聽起來像是半英哩之外，這是至今最糟糕的一天。」

.▲近來海地武裝衝突更燒進當地富人區。（圖／路透）

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）證實，美國政府20日租用直升機將超過15位美國公民撤離太子港，且每天將有30多名美國人可以乘坐政府包機離開前往鄰國多明尼加。此外，佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）也證實，由該州派出的包機在20日下午載著14名美國人離開海地；目前約有360名佛州人仍滯留海地。

巴特爾說，目前在海地的近1600名美國公民都已和政府取得聯繫，部分尋求撤離，而部分則尋求前往安全地方避難，「撤離班機抵達多明尼加後，美國公民將自行負責接下來的去處，我們確實希望能夠派出更多直升機，盡可能救出更多美國公民。」

海地發生動亂後，首都太子港的國際機場仍處於關閉狀態，巴特爾指出，乘坐美國政府包機的美國公民，必須同意償還相關費用，但國務院保證不會超出危機發生前的合理航班價格。迪尚特則說，搭乘佛州撤離包機的人無須負擔費用，「這些人最不想要的，就是在想要逃命時被法案困住。」