全身腐爛長蛆「融化沙發上」亡！她臥病12年沒動過　父母各判40年

▲萊西被發現陳屍沙發上，遺體腐爛長蛆，慘不忍睹。（圖／翻攝東費利西亞納郡警長辦公室，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州發生駭人案件，36歲的萊西（Lacey Fletcher）罹患罕病，被父母安置沙發上，接下來足足12年都未移動，被發現早已經氣絕多時，全身腐爛、長滿蛆蟲、沾滿排泄物，甚至融化在座位上。她的父母被指控疏忽與過失殺人罪，20日各自被判處40年有期徒刑。

時人、太陽報、每日郵報等外媒報導，2022年1月3日，萊西被發現陳屍在沙發上，她半裸坐在沙發上，已經腐爛長蛆，甚至融化在座位上。根據法庭文件，她陳屍的房間充滿排泄物的惡臭，地板也因為尿液堆積而被泡爛彎曲，就連法醫都無法忍受，才進去幾分鐘，就跑到屋外嘔吐。

萊西被診斷出自閉症與社交焦慮，同時罹患罕見疾病「閉鎖症候群」（Locked-in Syndrome），幾乎全身癱瘓、不良於行。法醫研判，她生前已經坐在沙發上12年，死因是嚴重醫療疏忽導致的長期營養不良、失去行動能力、急性潰瘍、骨髓炎等。

▲萊西的父母各自被判處40年有期徒刑。



萊西案震驚全美，鄰居羅伯特（Robert Blades）受訪時曾說，他最後一次看見萊西是在15年前、女孩21歲的時候。他也曾問過萊西的父親，「因為我很久沒看到她了。我真的以為她可能結婚並且展開新生活了」，結果對方僅回應，女兒還住在家裡、一切都很好，並未多做解釋，就迅速轉移話題，「而我就這樣相信了他的話。」

檢察官山姆（Sam D’Aquilla）描述案情時說，「你甚至不會這樣對待你的動物。」但辯護律師還一度試圖為萊西父母、也就是克萊與希拉（Clay and Sheila Fletcher）的行為辯解，「他們非常後悔。他們疏忽了，沒錯。他們很顯然疏忽了。但他們愛她愛得要死……這確實發生了。但希拉或克萊從未想過傷害女兒。」

今年2月，克萊與希拉出庭時，對於過失殺人罪指控，並未提出任何異議。他們20日被各判40年有期徒刑，其中20年將透過緩刑執行，服刑期滿後還要接受5年監督緩刑。