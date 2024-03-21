MLB簽賭有先例　傳奇安打王「終身禁賽」不得票選名人堂

▲大聯盟安打王羅斯因為簽賭遭終身禁賽。圖為2017年他在紅人隊對戰道奇隊之前發表演說。（圖／達志影像／美聯社）。



記者吳美依／綜合報導

大谷翔平的隨身翻譯水原一平20日被道奇隊開除，原因是涉嫌動用大谷逾450萬美元（約新台幣1.43億元）資金簽賭，震驚各界。事實上，美國職棒大聯盟（MLB）曾有先例，傳奇安打王、辛辛那提紅人隊的羅斯（Pete Rose）正是因為簽賭而被終身禁賽，至今無法參加MLB棒球名人堂票選活動。

雖然運動博弈在美國大多數州已經合法化，但在加州仍屬違法。MLB也禁止球員及球隊員工在棒球比賽下注、即使合法運彩也不行。同時禁止非法下注，或與海外博弈公司下注任何體育賽事。

《美聯社》形容，水原一平事件成為1989年羅斯終身禁賽以來，美國棒球界的最大簽賭醜聞。1985年至1987年期間，羅斯為辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）效力及擔任總教練期間，多次下注該隊獲勝，被列入終身禁賽黑名單，也因此不得參與MLB名人堂（Hall of Fame）票選。

▲1973年10月9日，羅斯在紐約謝亞球場 （Shea Stadium）接受媒體採訪。（圖／達志影像／美聯社）

美國體育媒體《露天看台報》（Bleacher Report）報導，美國運動博弈逐漸走向合法化，部分公司也開始與MLB建立商業合作關係。但在去年7月，MLB主席弗瑞德（Rob Manfred）被問及是否重新評估羅斯的終身禁令時表示，這一切不會有任何改變，「羅斯違反了棒球的首要規定，後果很清楚地寫在規則裡。」

羅斯1963年至1978年、1984至1986年效力於辛辛那提紅人隊，不僅是左右開弓的打者，還保有多項MLB生涯紀錄，其中最著名的就是4256支安打，因此獲得安打王封號。他還曾獲得3枚世界大賽冠軍戒指、3次打擊王頭銜、1次最有價值球員獎（MVP）、2次金手套獎等。

1989年，羅斯因為簽賭而被列入MLB永久禁賽名單，儘管多次申請復權，至今仍未獲批准，而且MLB名人堂不會將禁賽名單上的任何球員列入投票人選。儘管如此，他仍是紅人隊傳奇人物，2016年被列入紅人隊名人堂，辛辛那提大美國球場（Great American Ball Park）外頭也有一座他的雕像。

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