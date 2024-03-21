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正妹老師下班竟是OnlyFans女優！露乳狂賺3千萬　身分曝光秒被開除

▲▼美國28歲前任女教師被發現經營OnlyFans後遭到解雇，即使找了新工作也馬上被開除。（圖／翻攝自X／Brianna Coppage）

▲美國28歲前任女教師被發現經營OnlyFans後遭到解雇，即使找了新工作也馬上被開除。（圖／翻攝自X／Brianna Coppage，下同）

記者張寧倢／編譯

美國密蘇里州28歲前任女老師柯珮琪（Brianna Coppage）受訪表示，她原本在高中任教英語科，但去年被當地學區發現她經營OnlyFans色情帳號後就丟了教師飯碗。後來，她找到一份醫療相關的新工作，不料才工作5天就被強迫放假，本月正式遭到解雇。但她透露，其實她早已靠著OnlyFans狂賺大約3100萬新台幣。

根據紐約郵報報導，柯珮琪向美媒KMOV表示，她原先在密蘇里州第二大城聖路易斯（St. Louis）約80多公里外郊區的聖克萊爾高中（St. Clair High School）教了2年的高一、高二英語科，直到2023年9月她被聖克萊爾學區官員發現，她與老公共同經營的OnlyFans成人帳號。

▲▼美國28歲前任女教師被發現經營OnlyFans後遭到解雇，即使找了新工作也馬上被開除。（圖／翻攝自X／Brianna Coppage）

柯珮琪說，她被強制行政休假，隨後在去年10月辭職，「我不想和學區作對，我只是做好了和平的準備，不希望學校再繼續受到仇恨攻擊。我希望學生教育能夠恢復正常，他們應該擁有美好的一年。」

然而，柯珮琪好不容易找到一份在非營利醫療保健組織擔任社區職員的工作，3月又再次遭到新老闆解雇，「我只工作了5天就被勒令休假，然後就在這個月把我開除。」

▲▼美國28歲前任女教師被發現經營OnlyFans後遭到解雇，即使找了新工作也馬上被開除。（圖／翻攝自X／Brianna Coppage）

她說，資方坦承在錄用她之前並未先上網搜尋她的名字，也沒有向她的推薦人打過電話，最後就以違反社群媒體政策為由將她解雇，並未解釋她「如何」違反規定。

柯珮琪自稱，從去年10月辭職以來，她靠著販賣色情內容的OnlyFans副業已經大賺100多萬美元（約新台幣3100萬元），但她認為每天不用準時起床、不用朝九晚五，失去規律的生活後對於她的心理健康很不利，因此還是希望能找一份正職工作。

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