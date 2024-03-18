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《Playboy》首次！「AI美女」登封面女郎　狂吸14萬粉絲

就算是假的也是香　「AI美女」成墨西哥Playboy封面女郎

▲ AI生成的正妹也有高人氣。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

自從Stable diffusion、Midjourney等AI生成軟體問世之後，網路上出現大量維妙維肖、近乎沒有破綻的AI圖片，尤其又以挑戰「美女圖」為大宗。近期知名成人雜誌《Playboy》墨西哥分部就用AI生成美女圖，更讓其破天荒地登上雜誌封面。

根據《Art Collecting》報導指出，成人雜誌《Playboy》墨西哥分部近期使用AI生成一位數位正妹「Samantha Everly」，Samantha Everly有著金色的頭髮和藍色的眼睛。《Playboy》墨西哥分部除了幫他生成許多漂亮的照片外，甚至還在免費與付費的社群平台上幫他創建帳號與粉絲互動。目前IG追蹤人數也達到14.2萬人。

由於是封面女郎的關係，Samantha Everly還煞有其事的接受《Playboy》墨西哥分部的訪問，而Samantha Everly在訪問中表示「很榮幸能成為首位《Playboy》的封面數位女郎」。

報導中也指出，其實《Playboy》墨西哥分部並非第一家讓AI美女登上封面的雜誌，其實在2023年時，義大利版《Vogue》就曾使用AI創建封面，日本集英社也曾推出AI美女寫真集。

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