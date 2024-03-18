就在白宮附近！　華府槍擊案2死5傷　

▲華府發生槍擊案。（圖／取自Pexels）
記者張靖榕／綜合外電報導
華府警方表示，美東時間17日凌晨發生槍擊案，造成2人死亡、另外5人受傷。
CNN報導，華府槍擊事件發生在17日凌晨3時，在甘迺迪休閒中心附近的十字路口發生槍擊案，造成2死5傷。
所有受害者均為成年人，並且都已送往醫院，但進一步的身分和詳細情況暫時無法得知。
目前尚不清楚槍手身分及動機，不過案發地點在距離白宮十多個街區外，也引發關注。警方尚未逮捕任何人，也未鎖定嫌疑人，同時請求大眾若知道任何相關資訊，歡迎通報警方。
▲華府發生槍擊案。（圖／取自Pexels）
記者張靖榕／綜合外電報導
華府警方表示，美東時間17日凌晨發生槍擊案，造成2人死亡、另外5人受傷。
CNN報導，華府槍擊事件發生在17日凌晨3時，在甘迺迪休閒中心附近的十字路口發生槍擊案，造成2死5傷。
所有受害者均為成年人，並且都已送往醫院，但進一步的身分和詳細情況暫時無法得知。
目前尚不清楚槍手身分及動機，不過案發地點在距離白宮十多個街區外，也引發關注。警方尚未逮捕任何人，也未鎖定嫌疑人，同時請求大眾若知道任何相關資訊，歡迎通報警方。
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