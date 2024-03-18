就在白宮附近！　華府槍擊案2死5傷　

好萊塢電影中描述的美國大學生不外乎開趴、兄弟會、喝醉鬧事，但近日一段影片卻顯現出一群大學男生與夜班警衛間難能可貴的情誼。當大學生得知來自奈及利亞的夜班警衛已經10年未返鄉見過家人，他們決定上網募資為他支付旅費，見到這個天大驚喜的警衛當場感動得一度說不出話。