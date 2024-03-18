可以回家了！宿舍警衛10年沒返鄉　男大生為他籌到10萬旅費

記者張靖榕／綜合外電報導

好萊塢電影中描述的美國大學生不外乎開趴、兄弟會、喝醉鬧事，但近日一段影片卻顯現出一群大學男生與夜班警衛間難能可貴的情誼。當大學生得知來自奈及利亞的夜班警衛已經10年未返鄉見過家人，他們決定上網募資為他支付旅費，見到這個天大驚喜的警衛當場感動得一度說不出話。

綜合外電報導，這則暖心故事發生在美國羅德島的普洛威斯頓學院（Providence College），住校學生們得知宿舍夜班警衛莫家吉（James Mogaji）已經超過10年沒有返鄉探望家人朋友時，他們想到了一個點子。

▲莫家吉感動得一度說不出話。（圖／翻攝X）

其中一名學生里切爾特（Brandon Reichert）於2月29日，在募資網站「GoFundMe」上分享莫家吉的故事，並且設定募資目標幫他籌措旅費回家鄉探望家人。這個目標在一周內就達成，籌到了3000美元（約新台幣9.5萬元）的旅費。

「他（莫家吉）真的是你這輩子遇到的最好的人之一，他會微笑和每個人打招呼，並且不論晚上什麼時候遇見他，他都很樂意陪你聊聊。」

在網路上廣為流傳的一段影片，是當這群大學生拿到籌措來的旅費給莫家吉時，他感動地掩著面，從椅子上滑跪了下來，充滿感激。大學生們紛紛叫喊著「我們愛你！」並告訴他，彼此都是一家人。

募資網站的金額實際上早已超越當初設定的目標，近日更上升到3萬美元（約新台幣94.8萬元）。大學生們表示，未來所有的捐款，都將在學期末一併交給莫家吉，幫助他能夠再次返鄉。