美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

▲女歌手拒絕配合，被拖出駕駛座上銬畫面瘋傳。（圖／翻攝X@unlimited_lssessiofficial）
記者吳美依／綜合報導
美國女歌手塞希莉亞（Ceceilia Mercardo）開車外出時，被佛州陽光島海灘（Sunny Isles Beach）警方攔下盤問，甚至拖出駕駛座、強行上銬，逮捕影片在社群媒體瘋傳。原來，她車上竟然掛著「偽造外交車牌」，卻堅稱自己確實是「大使」，既不認錯又不配合調查。
根據影片，警察抓住塞希莉亞的手臂，將對方拽出駕駛座，並且押在車身上銬。副駕男乘客情緒激昂，一邊錄影一邊大吼，「現在請把你的主管帶來，你進入我們車裡，我感覺受到威脅」、「現在就放開她！停下來！」甚至威脅警察將因此遭到革職，「如果你們想玩，我們法庭見！」
NEW: Miami cops arrest New York singer born in Bronx who claimed to be an 'ambassador at large' with 'immunity rights' while driving with FAKE diplomatic plates— Unlimited L's (@unlimited_ls) March 14, 2024
Cecilia Selina Mercado, 32, also known as 'Sessi' was driving an Audi Q5 with fake diplomatic tags
She was arrested… pic.twitter.com/oleWXOn1Vl
奇怪的是，副駕男乘客錯誤地宣稱，塞希莉亞不是美國公民，因此美國警察對其沒有管轄權，眼見塞希莉亞被上銬後，還沮喪地連連道歉，「很抱歉妳必須經歷這些。我保證會把妳弄出來。」
福斯新聞等外媒報導，32歲的塞希莉亞是一名拉丁裔女歌手，她上周因為使用偽造外交車牌被捕，卻向警方宣稱自己是「無任所大使」，並且擁有司法豁免權，車牌是與國務院登記的。
▲塞希莉亞已經交保獲釋。（圖／翻攝Instagram@sessiofficial）
塞希莉亞被捕隔天，就已經繳納2500美元（約新台幣8萬元）交保獲釋，沒有回應媒體的置評要求。但在一次簡短採訪中，她澄清「我是美國公民」，出生於紐約市布朗克斯區（Bronx），與影片中友人的說法相互矛盾。
隨著影片引發網路熱議，陽光島海灘警察局也發布聲明，「網路上發布的影片，並未從頭到尾捕捉事件全貌。她一再拒絕遵守警官命令……我們確認車上的外交標籤是偽造的，女駕駛因為在開車時使用偽造車牌標籤而被捕。」
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