美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

▲女歌手拒絕配合，被拖出駕駛座上銬畫面瘋傳。（圖／翻攝X@unlimited_lssessiofficial）

記者吳美依／綜合報導

美國女歌手塞希莉亞（Ceceilia Mercardo）開車外出時，被佛州陽光島海灘（Sunny Isles Beach）警方攔下盤問，甚至拖出駕駛座、強行上銬，逮捕影片在社群媒體瘋傳。原來，她車上竟然掛著「偽造外交車牌」，卻堅稱自己確實是「大使」，既不認錯又不配合調查。

根據影片，警察抓住塞希莉亞的手臂，將對方拽出駕駛座，並且押在車身上銬。副駕男乘客情緒激昂，一邊錄影一邊大吼，「現在請把你的主管帶來，你進入我們車裡，我感覺受到威脅」、「現在就放開她！停下來！」甚至威脅警察將因此遭到革職，「如果你們想玩，我們法庭見！」

NEW: Miami cops arrest New York singer born in Bronx who claimed to be an 'ambassador at large' with 'immunity rights' while driving with FAKE diplomatic plates



Cecilia Selina Mercado, 32, also known as 'Sessi' was driving an Audi Q5 with fake diplomatic tags



She was arrested… pic.twitter.com/oleWXOn1Vl — Unlimited L's (@unlimited_ls) March 14, 2024

奇怪的是，副駕男乘客錯誤地宣稱，塞希莉亞不是美國公民，因此美國警察對其沒有管轄權，眼見塞希莉亞被上銬後，還沮喪地連連道歉，「很抱歉妳必須經歷這些。我保證會把妳弄出來。」

福斯新聞等外媒報導，32歲的塞希莉亞是一名拉丁裔女歌手，她上周因為使用偽造外交車牌被捕，卻向警方宣稱自己是「無任所大使」，並且擁有司法豁免權，車牌是與國務院登記的。

▲塞希莉亞已經交保獲釋。（圖／翻攝Instagram@sessiofficial）

塞希莉亞被捕隔天，就已經繳納2500美元（約新台幣8萬元）交保獲釋，沒有回應媒體的置評要求。但在一次簡短採訪中，她澄清「我是美國公民」，出生於紐約市布朗克斯區（Bronx），與影片中友人的說法相互矛盾。

隨著影片引發網路熱議，陽光島海灘警察局也發布聲明，「網路上發布的影片，並未從頭到尾捕捉事件全貌。她一再拒絕遵守警官命令……我們確認車上的外交標籤是偽造的，女駕駛因為在開車時使用偽造車牌標籤而被捕。」