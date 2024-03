美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

▲女歌手拒絕配合,被拖出駕駛座上銬畫面瘋傳。(圖/翻攝X@unlimited_lssessiofficial)

記者吳美依/綜合報導

美國女歌手塞希莉亞(Ceceilia Mercardo)開車外出時,被佛州陽光島海灘(Sunny Isles Beach)警方攔下盤問,甚至拖出駕駛座、強行上銬,逮捕影片在社群媒體瘋傳。原來,她車上竟然掛著「偽造外交車牌」,卻堅稱自己確實是「大使」,既不認錯又不配合調查。

根據影片,警察抓住塞希莉亞的手臂,將對方拽出駕駛座,並且押在車身上銬。副駕男乘客情緒激昂,一邊錄影一邊大吼,「現在請把你的主管帶來,你進入我們車裡,我感覺受到威脅」、「現在就放開她!停下來!」甚至威脅警察將因此遭到革職,「如果你們想玩,我們法庭見!」

NEW: Miami cops arrest New York singer born in Bronx who claimed to be an 'ambassador at large' with 'immunity rights' while driving with FAKE diplomatic plates



Cecilia Selina Mercado, 32, also known as 'Sessi' was driving an Audi Q5 with fake diplomatic tags



She was arrested… pic.twitter.com/oleWXOn1Vl