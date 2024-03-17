川普開嗆：對陸進口車課100%稅　若沒當選美國將被「血洗」

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普16日現身俄亥俄州為同黨候選人造勢，期間放話要對中國大陸企業在墨西哥生產的汽車課徵100%關稅，接著嗆聲若2024年大選沒有成功選上總統，美國將會歷經一場血洗，甚至不確定美國是否還會有下一場選舉。

CNN、紐約時報等報導，川普在這場造勢活動上發言近90分鐘，本該要為同黨參議員候選人莫雷諾（Bernie Moreno）站台，但他的嗆辣發言再度奪走外界焦點。

在這段影片中，川普直接點名中國稱，中國企業在墨西哥蓋多間大工廠，要在當地製造汽車，「（中國國家主席）習主席如果您有聽到，您與我是朋友……那些在墨西哥蓋的大型怪物汽車製造廠，不聘請美國人，還要把車子賣給我們，不，我們要對每一輛汽車課徵100%關稅，如果我當選了，別想把這些（進口）車賣出去。」

Media narrative: Trump just called for a bloodbath if he loses the election



Trump is predicting a bloodbath in the automobile industry if he loses: pic.twitter.com/uO8DTwbp4Z — End Wokeness (@EndWokeness) March 16, 2024

接著川普還說，「如果我沒有選上，這將是對整個國家的血洗……如果我們不能贏下這場選戰，我認為這個國家（指美國）會不會有另外一場選舉。」不只如此，他再一次向支持者宣稱，他在2020年大選之所以選輸是因為拜登選舉舞弊。路透指出，川普這些話暗示著，若屆時他沒有選上總統，美國民主將走向終結。

針對川普所言，拜登陣營發言人辛格（James Singer）透過聲明表示，川普是想要讓2021年1月6日國會暴動再度上演，而美國選民將讓川普在今年11月再次嘗到敗選滋味，因為他們反對川普的極端主義、對暴力的喜愛以及對復仇的渴望。