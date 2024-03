川普開嗆：對陸進口車課100%稅　若沒當選美國將被「血洗」

▲美國前總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統川普16日現身俄亥俄州為同黨候選人造勢,期間放話要對中國大陸企業在墨西哥生產的汽車課徵100%關稅,接著嗆聲若2024年大選沒有成功選上總統,美國將會歷經一場血洗,甚至不確定美國是否還會有下一場選舉。

CNN、紐約時報等報導,川普在這場造勢活動上發言近90分鐘,本該要為同黨參議員候選人莫雷諾(Bernie Moreno)站台,但他的嗆辣發言再度奪走外界焦點。

在這段影片中,川普直接點名中國稱,中國企業在墨西哥蓋多間大工廠,要在當地製造汽車,「(中國國家主席)習主席如果您有聽到,您與我是朋友……那些在墨西哥蓋的大型怪物汽車製造廠,不聘請美國人,還要把車子賣給我們,不,我們要對每一輛汽車課徵100%關稅,如果我當選了,別想把這些(進口)車賣出去。」

Media narrative: Trump just called for a bloodbath if he loses the election Trump is predicting a bloodbath in the automobile industry if he loses: pic.twitter.com/uO8DTwbp4Z

接著川普還說,「如果我沒有選上,這將是對整個國家的血洗……如果我們不能贏下這場選戰,我認為這個國家(指美國)會不會有另外一場選舉。」不只如此,他再一次向支持者宣稱,他在2020年大選之所以選輸是因為拜登選舉舞弊。路透指出,川普這些話暗示著,若屆時他沒有選上總統,美國民主將走向終結。

針對川普所言,拜登陣營發言人辛格(James Singer)透過聲明表示,川普是想要讓2021年1月6日國會暴動再度上演,而美國選民將讓川普在今年11月再次嘗到敗選滋味,因為他們反對川普的極端主義、對暴力的喜愛以及對復仇的渴望。

NEW: Donald Trump says November 5th will be the most important day in American history and says it will be the “last” election if Democrats win.



Considering how they’re importing illegals and weaponizing the justice system, this could definitely be true.



“If we don't win this… pic.twitter.com/lFZJJ3WVR7