酒駕女開車追撞電線桿！iPhone「車禍偵測」啟動報案

▲南韓濟州島一輛租用客車15日深夜追撞電線桿，iPhone偵測車禍後通報消防當局。（圖／濟州島安全消防本部）

記者羅翊宬／編譯

如今科技日新月異，蘋果公司的iPhone手機或Apple Watch就提供「車禍偵測」功能，當事故發生時，能夠代替用路人向警消報案。南韓濟州島日前發生一起車禍，女性駕駛在喝酒後開車上路，接著自撞電線桿，iPhone手機的車禍偵測功能立刻撥打電話報案，成功救出車內的兩人。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，濟州消防安全本部、濟州西部警察署昨（16）日表示，濟州市翰林邑挾才里某十字路口15日晚間11時47分發生一起嚴重車禍，一輛藍色的租用轎車在嚴重衝撞電線桿後車頭嚴重毀損，此時iPhone手機偵測到發生嚴重車禍，因此撥打電話向消防當局發出求救訊訊號。

消防當局接獲求訊號後，連忙出動救援人力抵達現場，在一輛撞毀的藍色租用客車中，發現30多歲的女性駕駛A某和另一名30多歲的乘客B某，其中B某頭部重創，緊急送往濟州市區內的醫院搶救後，仍舊宣告回天乏術。

警方調查結果顯示，A某在事發當天喝得酩酊大醉，因此才會開車時不慎撞向電線桿，其血液酒精濃度已經超過吊銷駕照（0.08%以上）的標準。

警方依照違反道路交通法（酒後駕駛）、交通事故處理特例法（致死）等嫌疑逮捕A某，目前仍在調查詳細的事發經過。

據悉，iPhone可以偵測到正面撞擊、側面撞擊、追撞和翻車，適用於房車、箱型車、休旅車、小貨車和其他客車，一旦偵測到嚴重車禍，會顯示提示並自動在20秒後撥打緊急服務電話，包括向緊急服務中心播放一段語音訊息，通知該裝置持有人已經發生嚴重車禍，並提供詳細的經緯度座標和大約搜索半徑。