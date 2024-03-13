彰化3姊弟遭撞「大姊奇蹟甦醒」　小弟衝醫院：快起來我們一起上學

▲彰化車禍3姊弟的大姊13日恢復清醒，弟弟連忙前往醫院探視，希望姊姊能快點跟他一起回到學校。（圖／秀傳醫院提供）

圖文／CTWANT

彰化縣伸港鄉日前發生嚴重車禍，3姊弟在斑馬線上遭撞飛，2名女童身受重傷，案發後21天仍躺在病床上，而大姊13日清醒，小弟知曉後連忙奔赴醫院喊話，希望姐姐們「趕快回來陪他一起上課」，3姊弟的曾祖母也萬分不捨，希望2個曾孫女能快點好起來。

2月22日傍晚6時許，3名孩子當時正走在斑馬線上，更加快腳步想通過馬路，蕭男卻駕駛休旅車高速行經並撞上3人，強大撞擊力道讓3孩童被撞飛數公尺，警消獲報後連忙前往救援。

2名女童當下失去生命跡象，陳家姐姐被送往秀傳醫院醫治，陳家妹妹則在彰基兒童醫院加護病房治療，陳家大姊更展現驚人求生意志，在住院21天後終於清醒，但二妹仍在重度昏迷中。

而陳家弟弟聽聞大姊清醒的消息欣喜不已，立刻利用不用上課的周三下午前往探視，並在姊姊耳邊喊話，希望她們「加油」、「趕快好起來，陪他一起上課」，並表示他現在都是阿伯或是親友接送，最希望還是姊姊們趕快回來。

陳家阿祖則說，過去3個曾孫都是跟她一起睡，如今只剩一個孫子陪在旁邊，想到在病床的2個曾孫女都忍不住流淚，只希望她們能早日康復，一家人能夠再次相擁入眠。

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