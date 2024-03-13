不滿綠營狂「卡」民主基金會！傳韓國瑜拒接董事長　本人回應了

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜上任月餘，遲遲未能接掌民主基金會董事長，如今基金會3月6日悄悄更改董事會名單，將政黨代表比例改為綠營5席、藍營4席、白營1席，完全違背組織章程，傳出韓國瑜恐拒接董事長以示抗議。韓國瑜辦公室對此回應，「尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業」。

根據民主基金會組織章程相關規定，該會董事會由董事13至17人組成，任期3年，董事席次一半以上為政黨代表，以不分區政黨得票5％以上之各政黨，依其立法院席次比例分配，但每政黨至少1席。

傳出上週基金會公告變更新董事名單時，卻未依照組織章程以新國會藍綠白「政黨席次比例」調整，民進黨自行變更董事名單，改為國民黨4席、民進黨5席及民眾黨1席，已明顯違反基金會組織章程規定。

不過，據《ETtoday新聞雲》記者實際查閱，民主基金會官網的政黨比例部分中，民進黨中的羅致政已經消失，董事人數減為15席，政黨比例中藍綠白依舊是4:4:1。對此，外交部解釋，媒體報導引據的外交部網站資訊，係依民主基金會提供截至3月1日的董監事更新名單，外交部特別註明其中部份政黨代表仍待相關政黨完成提名後再行更新。外交部說明，民主基金會方在其網站公布董監事名單，基金會最新人事以其網站資訊為準，外交部並已配合連結該基金會網站更新。

▲羅致政名字已消失。（圖／翻攝自民主基金會官網）

但此舉引發藍營不滿，儘管韓國瑜近日要延攬現年51歲的政大外交系教授兼國際事務學院副院長盧業中，出任基金會新執行長一職，面對綠營動作頻頻下，韓國瑜已作好隨時拒接民主基金會董座的準備。

對此，韓辦表示，尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業。

韓辦指出，韓國瑜近日也正努力邀請，希望透過朋友的引薦，能正式獲得政大教授盧業中教授的首肯。日後若有機會，願意擔任臺灣民主的幫手，出任基金會的執行長，借重教授厚實的學養、豐富的歷練，真正落實跨黨派、專業的為臺灣鞏固民主與人權的實績、加強參與全球的聯繫。