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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨力推「國會改革」！　8委員會召委優先排這些法案審查

▲國民黨團立法院總召傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨團立法院總召傅崐萁。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者崔至雲／台北報導

近期藍綠白立委皆大量提案，對於國民黨團未來將優先堆動的優先法案，國民黨團高層表示，國會改革一定是第一優先，接著財政收支劃分法，以及陸配6改4等相關法案也都會優先來推動，至於較有爭議的總統大選二輪投票制，黨團幹部認為該法案現在談太早了，未來再繼續討論。

據國民黨團高層表示，目前8成案子都是國民黨團提的，現距離休會應有11至12周，國民黨團應還有5至6周的委員會排案權，目前看起來是確定要延會，延會的話就不是只有政黨質詢、個人質詢，延會的話較完整，把該做的事趕快做。

該人士透露，延會的話不一定兩個月都要開，大家會再繼續協商，未來也會有新上任的行政院長，總質詢還要面對各政黨。

至於國民黨會優先排什麼法案，該人士透露，還是會遵守基本的國會禮儀，會先等各部會業務報告完畢，後續國會改革法案、財政收支劃分法優先，把中央口袋裡的錢拿出來分給地方。

另外界較多爭議的陸配六改四相關法案，藍營人士表示，這是最基本的人權平權，民進黨沒有禁止兩岸通婚，婚姻平權為什麼不平等，因此這部分黨團會繼續推；另一個有爭議的總統大選二輪投票制，該人士則認為，此話題值得大家繼續討論，但排案部分現在太早了，經過後續討論後再推也不遲。
 

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