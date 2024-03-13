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德州撲克賭場藏桃園透天厝　「賭資藏門縫」被抓包

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方今（13）日凌晨拂曉攻堅榮民路一處透天厝，當場查獲德州撲克職業賭場，現場查獲8名賭客與3名工作人員，警方現場起出賭資約60萬元、籌碼、監視器等證物，甚至還有賭客將1萬元賭資藏在門縫內，仍被眼尖員警查出，警方將賭場卓姓負責人在內11人分別依賭博、社維法移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢警方今天凌晨在榮民路一處透天厝拂曉攻堅查獲德州撲克職業賭場，當場查獲8名賭客與3名工作人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方今天凌晨在榮民路一處透天厝拂曉攻堅查獲德州撲克職業賭場，當場查獲8名賭客與3名工作人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警方今天凌晨在榮民路一處透天厝拂曉攻堅查獲德州撲克職業賭場，其中有賭客將1萬元賭資藏在門縫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲有賭客將1萬元賭資藏在門縫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局於上月前接獲情資，中壢區榮民路一處透天民宅內藏職業賭場，警方由督察組、偵查隊與自強派出所組成專案小組搜證調查，經蒐證確認後日前向桃園地院聲請核發搜索票獲准，今天凌晨專案小組全員出動攻堅破門衝入現場，一舉查獲暗藏在透天厝民宅德州撲克職業賭場。

▲桃園市中壢警方今天凌晨在榮民路一處透天厝拂曉攻堅查獲德州撲克職業賭場，當場查獲賭資、撲克牌、籌碼與監視器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方當場查獲賭資、撲克牌、籌碼與監視器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方現場查獲23歲卓姓賭場負責人、荷官與工作人員2人到案，現場還有8名賭客8人，總計11人，現場查扣賭資現金15萬餘元、籌碼45萬元、撲克牌、道具牌及監視器等證物；其中有賭客見警方衝入，情急之下便將1萬多元賭資夾藏在門縫，但仍被眼睛員警發現，警方專案小組訊後將卓男等3人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，8名賭客則依社會秩序維護法裁處。

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