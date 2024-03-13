把人撞飛害腦死！惡男叼菸簽名畫面曝　無辜工程師出門5mins遇劫

記者許權毅／台中報導

台中市西區昨（12）日發生一起嚴重車禍，一名29歲陳姓工程師剛出門5分鐘，準備前往中科上班，途中竟遭一名41歲李男駕車撞飛，陳男傷重腦死。多名目擊者稱，李男在肇事後態度惡劣，跟友人在一旁聊天，李男邊叼菸邊簽名照片也曝光。

▲▼台中昨日一名工程師被高速撞擊腦死，肇事李男（左圖灰衣者）竟一邊叼菸一邊簽名，態度惡劣。（圖／民眾提供）



現場照片可見，李男疑似在接受警方初步詢問後，在一旁騎樓準備簽名，結果李男嘴上叼著一根香菸，看不出有犯下嚴重車禍的緊張或是擔憂。此外，陳姓工程師的車輛也因強大撞擊，車尾直接「嵌進」李男轎車車頭，相當驚悚。

事實上，稍早記者詢問事發地點附近民眾，不少人聽聞陳男情況都相當難過。同時，多位民眾都說，事發後李男站在旁邊，跟朋友聊天說話，還在旁邊嚼食檳榔、抽菸，看不出有釀成大禍的反省或緊張，根本「不把人命當回事」，現在畫面曝光，也與多位目擊者所述相符。

▲▼陳姓工程師的機車嚴重損毀，車尾在撞擊時，瞬間嵌入李男車輛車頭。（圖／民眾提供、記者許權毅攝）



第一警分局初步調查，李男供稱是沒注意到車前狀況釀禍，並未酒駕或是毒駕。警方初判肇事主因是李男觀看道路環境、分心駕駛釀禍，陳男無肇事因素，詳細肇責仍待釐清。此外，警方說明，過失傷害罪為告訴乃論，若陳男家屬提出告訴，警方將依規定受理。