台大雲林分院雲健康社區中心跑遍20鄉鎮　3／19肌動班林內登場

▲雲健康社區中心帶著醫療專業人員，走進偏鄉深入社區，依據社區長者的需求，安排多元健康講座。成立至今已辦理176場次健康講座。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大雲林分院為了提升民眾健康識能進而達到健康促進的目標，成立「雲健康社區中心」2年多來帶著醫療專業人員，走進偏鄉深入社區，依據社區長者的需求，安排多元健康講座，跑遍雲林20鄉鎮、辦理176場次健康講座，將於3月19日到林內辦理肌動班，促進長輩健康。

雲健康社區中心的講座有口皆碑，民眾滿意度高達95%。社區及家庭醫學部施銘峰醫師指出，雲林銀髮族的肌力相較於臺灣其他縣市較為衰弱，而肌力退化對於長者的日常生活功能有巨大的影響因此雲健康社區中心用心規畫「肌動班」，讓長輩的肌肉動起來，預防肌少症。

將於3月19日再度到林內九芎社區鎮安宮辦理為期12週的肌動班，團隊設計豐富運動課程，包含有氧運動、阻力與平衡運動，運用彈力帶、水啞鈴及繩梯等工具來教導民眾做運動，歡迎社區民眾多多參與，共同創造健康、樂活的生活目標。

院長馬惠明表示，台大醫院雲林分院20年來為實踐「成為嘉南平原醫療燈塔，守護中台灣民眾健康」努力不懈，永續經營成為醫學中心，照顧雲林鄉親的健康我們責無旁貸，以持續協助連結在地專業醫療團隊與優質產業的力量，共同促進長輩的健康福祉，在中心成立2週年之際，完成雲林20鄉鎮市走透透的里程碑。

院長馬惠明說，雲林縣各社區長青食堂或發展協會、老人會、農會家政班等機關團體，如果有健康識能的需求，歡迎與我們聯繫，我們很樂意繼續把健康知識傳入社區，為長輩們的健康促進一起努力，為雲林的醫療創造無限可能。