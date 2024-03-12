斗南鎮長青食堂中央廚房啟用　社區支援提供631位長者共餐服務

▲今日舉行斗南鎮長青食堂中央廚房揭牌儀式，由斗南鎮公所轄內中央廚房以「社區支援模式」開辦長青食堂業務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣截至2023年12月止斗南鎮65歲以上老年人口比例20.40％，而雲林縣為20.63％，已達高齡社會，為鼓勵社區長輩走出戶外參與社區活動、解決子女因外出工作無法兼顧長者飲食問題、及增進社區老人身心靈健康，雲林斗南鎮公所運用本縣「公益彩券盈餘分配款」補助建設「斗南鎮長青食堂中央廚房」。

今（12）日辦理揭牌儀式，由斗南鎮公所轄內中央廚房以「社區支援模式」開辦長青食堂業務，預計提供斗南鎮大東、新光、田頭、大同、西岐、北銘、僑真、靖興、阿丹、新南、將軍、西伯等12社區共計631位在地長者共餐服務，縣長張麗善表示，要特別感謝斗南鎮公所、各社區發展協會理事長帶領，鼓勵社區長輩參與社區據點活動，落實社區在地老化及活躍老化的樂活目標。

▲長青食堂開辦初衷就是希望每位長輩都能走出家門，到活動中心與老街訪互動、共餐，活力身心。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮長沈揮勛表示，排除萬難，斗南鎮中央廚房在縣長的支持下終於揭牌，中央廚房就是服務整個斗南鎮目前還沒有長青食堂的社區，明天開始我們會送餐至27個社區，4月1號還有3個新的社區會加入，服務人數將達到630人 。

社會處長林文志表示，斗南中央廚房是雲林第二座由鄉鎮市公所所設立，現在是送至12個社區供應639位長輩用餐，在2021年度補助945萬於廢棄舊幼兒園來進行設施設備重整。另外103萬送餐的設備以及639萬執行今年度用餐費用，我們希望每位長輩都能走出家門，到活動中心與老街訪互動、共餐，活力身心。

▲斗南鎮長青食堂中央廚房以「社區支援模式」開辦長青食堂業務。（圖／記者蔡佩旻攝）