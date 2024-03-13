北橫台七線獨攀墜200m骨折掛樹上　勇消「驚險6小時」救人送醫

記者沈繼昌／桃園報導

來自台北市曾姓男子昨（12）日獨自前往桃園市復興區台七線北橫榮華觀景點攀岩，曾男以繩索下降至河谷地區，垂降時不慎失手滑落約200公尺深邊坡，所幸卡在樹上保住性命，但右腳有骨折現象，由於天色昏暗急忙打電話求救，桃園市消防局勤務中心據報，由第四大隊巴陵分隊派員搶救，經過6小時搶救後順利將曾男拉上台七線上，送往國軍桃園總醫院救治，所幸意識清醒並無大礙。

▲曾姓男子昨天上午獨自前往桃市復興區台七線北橫榮華觀景點攀岩，沿溪谷下降時不慎墜落山谷掛在樹上，隨後向警方求助，桃市119勤務中心派員以繩索下降搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，48歲的曾姓男子昨天上午獨自到桃園市復興區台七線北橫榮華沉積岩觀景點附近攀岩，曾男沿著邊坡以繩索垂降至河谷，過程中突然失控滑落約200公尺深邊坡，幸好卡在邊坡樹上，沒有繼續滑落河谷，但右腿有骨折現象，因無法施力繼續垂降，趕緊打電話報警求助，大溪警分局接獲報案後轉向119勤務中心協助。

▲桃園市119第四大隊巴陵分隊救難人員順利將受困曾姓男拉上路面，清理傷口包紮後送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第四大隊巴陵分隊據報後出動26名消防人員、1名義消、8輛消防車與1輛救護車到場施救，救難人員於晚間6時許到場，沿路搜尋至深夜11時8分順利找到受困的曾姓男子，救護人員使用SKED將患者固定，再經鋼索固定向上拉，於今天凌晨零時30分順利將曾男拖拉至台七線路面，救護人員發現曾男意識清醒，先給予清洗傷口、包紮止血、頸圈長背板固定等救護處置，再護送至國軍桃總醫院救治。