台鐵「準點率突破96%」！公司化2個月　每日運量增至64.3萬人

▲台鐵公司董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

五一勞動節將至，台鐵今（13日）表揚68位模範勞工，台鐵公司董事長杜微表示，台鐵今年元旦掛牌公司化，頭2個月營收51.74億元、每日運量64.3萬人，皆較去年同期成長，準點率突破96%。

台鐵今表揚68位模範勞工，台鐵公司董事長杜微致詞時表示，當選台鐵公司模範勞工是一大殊榮，這是從1.6萬多名員工中脫穎而出，永遠都是台鐵公司的標竿模範。

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杜微指出，台鐵公司今年元旦順利掛牌，轉型期間外界有許多建議和聲音，認為台鐵轉型過程中是否會有變化，但從台鐵轉型國營公司迄今，台鐵公司表現非常好，台鐵公司化從今年元旦迄今，1月、2月相較去年同期，座位供給量從去年每天4900萬座位提升到5128萬；實際運量也從去年同期每天運送60萬旅客，提升到今年每天64.3萬人次，顯示疫情過後，旅客對台鐵公司服務的信任有成長。

此外，台鐵營運收入也出現成長，杜微強調，台鐵去年同期營收47.16億元，今年成長到51.74億元，今年收入還會持續增加，有利台鐵公司永續經營、幸福企業理念的達成。另台鐵公司化後，今年1月、2月準點率也突破96%以上，未來會更進一步。

杜微表示，台鐵公司今年配合台南燈會疏運，燈區離台鐵沙崙站很近，台鐵沙崙線燈會期間也疏運了370萬人次，光一個沙崙站就疏運了45萬旅次流量，代表台鐵不只服務某一特定旅客，偏鄉、支線、小站等偏遠地區同樣也會提供很好服務，這是台鐵服務的責任，也端賴員工引領，讓台鐵持續發揮效能。

▲交通部政務次長胡湘麟。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長胡湘麟表示，台鐵公司今年轉型掛牌後，很多營運績效包括運量、營收等都有顯著成長，台鐵每逢連假都面臨運輸量的挑戰，台鐵同仁肩負鐵路人職責，完成疏運工作，也幫助台鐵旅客順利返鄉出遊。

胡湘麟指出，台鐵邁向137年，今年元旦正式掛牌成立公司，債務清零，營運進入嶄新階段，安全、安定跟轉型是公司化的3個設定的目標，這3個目標達成有賴全體員工努力，齊心為台鐵共同打拼，齊心協力、勇於改革。