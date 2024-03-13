美國擠出94億元軍援烏克蘭！　國安顧問認：恐只能撐幾周時間

▲國安顧問蘇利文表示，本批援助可能只夠烏克蘭使用幾周的時間。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府12日表示，美方將會再撥出價值3億美元（約新台幣94億元）的武器配套，軍援烏克蘭。拜登政府先前提出額外援助烏克蘭的方案仍因被共和黨阻擋，仍躺在國會，這次宣布新的武器軍援，是數個月以來的第一次。

路透社報導，因為戰場情況膠著，加上共和黨強硬派不願通過援助方案，白宮過去幾個月來一直在尋找各種方式，試圖將更多的軍事援助送去烏克蘭。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sulliven）表示，該筆資金是從與五角大廈合約中意外省下來的錢，將用於購買武器彈藥與用於先進火炮系統海馬斯的火砲，「這批彈藥只夠烏克蘭的槍枝響好一陣子。」他說大約幾周就可能用罄。

蘇利文接著表示，美方此次的軍援遠遠不足以應付現在烏克蘭戰場上的需求，也無法防止烏克蘭耗盡彈藥。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，本批軍援內容包括防空飛彈以及大批彈藥。他說利用五角大廈合約省下來的錢援助烏克蘭，可能只是單一情況，不能當作可以持續援助基輔的方法。

美國官員也在尋找沒收俄羅斯資產的方式，繼續援助烏克蘭，該批資產價值高達2850億美元（約新台幣8.1兆元）。