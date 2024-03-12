白沙屯媽祖進香將登場　藥廠贊助4萬痠痛貼片「護信眾」

▲國內酸痛貼布大廠「台灣三帆製藥」，連續8年贊助酸痛貼布，供白沙屯媽祖往北港徒步進香，沿路信眾使用舒緩酸痛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣宗教文化盛事，白沙屯媽祖往北港徒步進香，將於3月18日晚間11時40分登場，國內酸痛貼布大廠「台灣三帆製藥」連續8年贊助酸痛貼布，供沿路信眾使用舒緩酸痛。

為感念白沙屯媽祖聖德，台灣三帆製藥董事長黃錫禎、張月媛賢伉儷，親自率公司幹部北上，拜會白沙屯媽祖文化發展總會榮譽理事長陳錦龍，致贈4萬餘片酸痛貼片。

黃錫禎聽聞今年白沙屯媽祖前往北港徒步進香活動，第1週報名人數即高達12萬人，黃錫禎體恤志工的辛勞，加碼致贈養生膠囊保健產品，並與陳錦龍一起高舉過爐祈求媽祖加持，讓志工增強體力、促進新陳代謝、維持健康。

創立於1982年的GMP酸痛貼布大廠「台灣三帆製藥」，深耕台南30餘載，2011年創立通路品牌」，以自有品牌行銷。以健康、美麗、養生的理念行銷市場，更贊助公益高爾夫球賽、馬拉松路跑等義賣活動回饋鄉里。

三帆製藥以「十方善緣，靈藥濟世」的品牌精神，連續8年贊助酸痛貼布，供白沙屯媽祖往北港徒步進香沿路信眾舒緩酸痛。

黃錫禎強調，疫情那幾年期間，許多產業受疫情衝擊影響，感謝白沙屯媽祖庇佑，台灣三帆製藥平安順利挺過疫情，因此希望略盡棉薄之力，贈送酸痛貼片守護信眾，健康平安的走完全程。