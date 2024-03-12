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強化消防救災　南消六、七大隊辦理海安地下停車場消防搶救演練

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局一直致力於提高市民的消防安全意識和應對緊急情況的能力，消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在日益增加的城市人口和車輛數量下，台南市轄區海安路商圈設置「海安路地下停車場」B1及B2地下兩層停車場，總計設置超過1000席停車格位，提供附近商圈及例假日外來觀光客停車使用。

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

火災時的高溫、濃煙及視線不良的環境，並面臨通訊不良等情況，這些都是地下停車場火災時常見的困難。透過這次演習，消防隊員得以實際操作應對，增強了他們在壓力下的應變能力，讓參與演練的消防隊員面對真實的挑戰，以提高他們在這種特殊環境下的應變能力。

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了克服上述之救災困境，救災人員利用空間上的防火區劃來進行侷限火勢，再利用通風排煙之專業技能處理高溫及視線不良的問題，讓搶救人員可以排除諸多危險因子，讓搶救更佳順利也可以使得救災人員的安全獲得更進一步的保障。

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外為了解決通訊不良問題，消防局更是新購置無線電移動式同頻中繼台，改裝成同頻中繼固定台，裝置於停車場管理室24小時提供救災使用，並改裝3組攜帶式無線電機組，提供給轄區大隊及分隊使用，如遇到災害時，隨時攜帶前往，連接地面無線電通訊連接口，就可接收地下B1及B2發出訊息及同時可與119救指中心互傳訊息，讓整個「海安地下停車場｣形成一個無線電通訊網，有效克服並改善地下停車場所造成通訊障礙。

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第六大隊長邱淵明表示，表示海安地下停車場位於消防局第六大隊轄區，且鄰近第七大隊，其面積廣大且停車數量眾多，如發生災害勢必需投入大量人力進行救災，有鑑於此，此次特別與第七大隊辦理聯合搶救演練，除支援救災所需人車之外，更請第七大隊支援指揮幕僚人員一同協助災害搶救作業，希望藉由此次演習的經驗，讓消防隊員更加熟悉地下停車場的環境和應對策略，提高了應對地下建築物火災的效率和準確性。同時讓不同大隊間之相互支援協助更加有默契以應付大型災害的挑戰。

▲台南市消防局第六大隊及第七大隊於12日在海安地下停車場，舉辦了一場聯合消防搶救演練，以應對地下停車場火災等緊急情況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示：地下停車場作為車輛集中停放的場所，一旦發生火災，後果將不堪設想，因此此次演習的目的在於提高消防人員在地下停車場火災應對方面的技能和反應速度，更是以此來驗證相關救災策略是否健全，為台南市民提供更加完善的安全保障，致力於建立更安全的城市環境。

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