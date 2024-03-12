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社會 社會焦點 保障人權

男童瘦一圈「眼神恐懼求助」！關鍵對話曝光　親友怒：社工看不出來？

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧卻遭虐待致死，兒福聯盟探視也未抓出虐童事實，引發外界撻伐。今（12）日稍早凱凱親友公開和社工的對話，表示從照片中不難看出凱凱的眼神呆滯、恐懼，似乎是在求助，且消瘦不少，質疑兒盟社工難道看不出來？

凱凱親友在臉書表示，其實這件事的重點是社工是否有善盡責任做好監督工作，如果社工真的有盡本分，今天就不會發生這個遺憾的事情，希望可以用凱凱的犧牲，換來更好的制度和改善，才不會有受虐問題持續產生。他也強調，並非否認社工這個職業，只是在這個案件上做檢討，至於如何收場就要看兒福聯盟的態度。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼社工和外婆的對話。（圖／翻攝自臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

親友也公開社工和外婆的對話，看到社工不時會回傳凱凱的照片，但後期幾張照片都能看到，凱凱的額頭上有大片瘀青，且眼神有些呆滯。但社工強調，那是保母帶凱凱到公園玩時不小心撞到的，眼神呆滯是因為感冒太累，凱凱磨掉4顆牙齒，牙醫猜測可能曾受到刺激或不平等待遇，但社工表示「我和保母看了都很心疼，會盡力讓他安心下來」，不斷強調保母很用心照顧。

不過親友質疑，社工回報的照片，有很多都不是實際探訪拍攝的，其中還包括他們帶小孩去兒福聯盟確認狀態時拍的照片，卻被當成訪視回報的照片。針對小孩日常照的變化，他也說「社工持有專業度不應該看不出小孩的明顯變化：眼神呆滯、消瘦、恐懼、無辜求助感等」，質疑「這些真的都是社工實際訪視照？」

另外，凱凱牙齒掉了4顆，社工解釋是磨牙導致，親友也說「沒有口腔照，社工確實有訪視？還是這樣的狀況還不足社工前往緊急訪視？」認為事件仍有諸多疑點。

據悉，凱凱因家庭功能不彰，2023年9月經社會局轉介兒福聯盟劉姓保母照護，沒想到每天只能吃餿水，白天還要罰站不准動，晚上睡覺雙手還被反綁成木乃伊，不聽話就會挨打，導致凱凱額頭骨凹陷、屁股嚴重變形，撐不到3個月就慘被虐死。

檢察官將劉姓保母聲押獲准後，還發現其經常把虐待凱凱的心得分享給妹妹，且外出時也會由妹妹接應照護凱凱，懷疑事發後妹妹為了躲避刑責，與其他家人勾串，企圖營造凱凱自己摔傷等假證詞，因此再將劉姓保母妹妹聲押獲准，全案持續偵辦中。

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