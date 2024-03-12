1歲童遭打斷4顆牙　兒盟還原就醫時序：保母11月說有磨牙





▲兒盟董事長林志嘉率主管出面道歉！（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

兒童福利聯盟轉介1歲男童給北市劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭暴力踹打、餵食餿水、斷了4顆牙齒、腿骨折變形，受虐致死，兒福聯盟下午舉行記者會，媒體質疑社工先前3次訪視卻未察覺異狀，執行長白麗芳回應，接獲保母告知男童有磨牙情況，有安排牙醫看診，保母轉述是心理問題，坦言只聽保母轉述，聯盟也缺乏孩童察覺孩子受傷的SOP，未來會再加強。

白麗芳指出，11月接獲保母告知，說男童有磨牙狀況，11/23預約牙科看診，保母轉述說醫生說磨牙是跟心理狀況有關，當時保母有出示就診資訊，兒盟也提供相關輔導資源，坦言只是聽保母轉述，後來12/7才得知牙齒掉4顆這件事。

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▲兒福聯盟公布探視男童的時間軸。（圖／兒福聯盟提供）

媒體質疑，兒福聯盟是否有察覺個案受傷、兒童受虐的緊急機制，白麗芳說，以往兒盟處理的多半是孩子生病的個案，所以生病住院的相關SOP，並沒有受傷的SOP，對於媒體追問男童傷勢，白麗芳數度回應，相關資料已經交給檢警，基於兒少保護法，相關資料不便公開。讓在場記者氣回，兒少保護法是保護活著的人，希望死去孩子得到應有的公平正義。

兒盟社工進一步說明，男童的社工在9、10、11月都進行訪視，3次訪視都拍下照片，最後一次訪視雖有拍到男童頭部瘀傷的照片，但非常輕微，當時家訪還是在社區公園，男童快樂地溜滑梯，還跟社工玩蹺蹺板，所以社工最後一次看到男童，就是在公園快樂地溜滑梯，並沒有外界所說，指甲被拔掉、骨折的情況，還好好的在公園玩耍。

