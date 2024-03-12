不喜歡又不拒絕！4星座只享受曖昧氛圍

▲有些人十分享受曖昧不清的過程。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

經常聽到愛在曖昧不明時最美，有些人喜歡愛情長跑，最終修成正果，而有些人卻享受於「曖昧長跑」，據《科技紫微網》指出，4星座最容易有這種「症頭」。

射手座

備胎頗多，習慣搞曖昧

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說到射手寶寶，大多數的人都會說他們是花心大蘿蔔，無論是單身還是有伴侶的狀態，都不乏曖昧對象，搞曖昧已成為一種習慣，很喜歡很享受那種說不清、道不明的情感關係，欲言又止的情感會讓你興奮不已，而那些有很多備胎的感覺、豐富多姿的情感經歷、即使有了對象之後還魅力四射，也會讓你優越感滿滿。

雙魚座

追求朦朧美，喜歡搞曖昧

雙魚追求如夢似幻的浪漫愛情，「曖昧」關係不明朗、充滿朦朧之美，一不小心就沉浸其中，特別是在單身狀態時，喜歡不敢直說，不喜歡也不想拒絕，不知不覺愛上這種曖昧不明的感覺。

天秤座

邊走邊看，不懂拒絕

交際廣泛，來者不拒，朋友遍布天下，喜歡的對象很多，有一點傻傻分不清誰才是真愛的味道，在他人眼裡看來，你是在搞曖昧，其實你只是在茫茫人海中尋覓良緣，不想錯過任何一個可能的機會，因此不斷的邊走邊看，騎驢找馬，而且不急於確定一段關係，只想在曖昧不明中把網撒得更大一些、再大一些。

巨蟹座

不敢表白，享受曖昧

巨蟹寶寶極具親和力，時常給周圍的人送溫暖、送愛心，是個人見人愛的可人兒，面對自己喜歡的人，會因為害怕被拒絕而不敢表白，只會默默關心、付出，並在曖昧不明的關係中不斷試探對方的心意。這樣的舉棋不定，讓你一步步陷入一段又一段的曖昧之中，糾纏不清，斬不斷，理還亂。