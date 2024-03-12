5國中生深夜抽菸發酒瘋！媽媽管不住報警　他譙警遭噴辣椒水

▲ 發酒瘋的國中生嗆警，遭警方帶回保護管束 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市5名國中生日前相約到15歲簡姓少年家喝酒、抽菸，一群人吵吵鬧鬧到半夜都不停歇，媽媽走出房屋喝令他們小聲點，但他們越來越大聲，媽媽只好報警處理，未料，警方到場後，少年們見警察有辣椒噴霧，竟不斷嗆警：「噴我啊！」警察經勸無效，立刻噴灑辣椒水將5少帶回派出所保護管束，通知家長領回，5國中生抽菸、喝酒的行為，後續將通報衛生局、社會局依法裁處。

這個月10日凌晨1時30分左右，5名國中生林姓少年（17歲）胡姓少年（13歲）、王姓少年（17歲）、彭姓少年（16歲），相約在簡姓少年（15歲）新北市住家喝酒、抽菸，一群人不斷吵鬧，簡少的母親走出喝令他們放低音量，未料，這群少年繼續吵鬧，簡母無奈只好報警。

▲警方獲報到場 。（圖／記者戴上容翻攝）

林姓少年見到警方到場，情緒突然失控！不斷對警嗆聲「噴我啊！噴我啊」甚至還拿出手機反拍員警，一旁4名少年雖然試圖拉住林少，但怎麼也拉不住。員警見現場失序，噴灑辣椒水控制失控的林少，旋即將5人帶回派出所保護管束，並通知家長到派出所領回。

新莊警方表示，由於少年涉及抽菸、喝酒行為，依規定製作勸阻少年偏差行為及通知登記表，後續若查出有商家或供應者，提供、販賣菸酒給少年，將依兒童及少年福利與權益保障法第43條相關規定，報請衛生局及社會局進行裁罰。

▲發酒瘋的國中生遭警方帶回 。（圖／記者戴上容翻攝）