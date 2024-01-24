自責教孩子明辨是非！國三生遭割頸明告別式　爸心碎：來生再當父子

▲▼新北國中生遭割頸，前市政顧問石一佑（右）在旁陪伴悲痛的母親。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北國三生遭同學割頸命喪校園，明（25日）將在板橋殯儀館舉行告別式，今24日板橋前市民代表石一佑代心碎的父親受訪表示，父親教導孩子要明辨是非，讓孩子太有正義感挺身而出，結果卻發生悲劇，他為此非常自責，父子相處時光很幸福、很溫馨，很懷念載兒子上下學、一起聊天的時光，可惜太短了，希望來生還能再續父子緣，追思文字字血淚讓人揪心不已。

新北國三生遭同學割頸命喪校園，明（25日）將在板橋殯儀館舉行告別式，學校方面已經提前印製好國中畢業證書，明將在告別式上頒發。

石一佑說，死者的父親也寫了追思文，文中提到，他感覺兒子是來「報恩」的，父子相處時光很幸福、很溫馨，裡面提到很懷念載兒子上下學、一起聊天的時光，可惜太短了，希望來生還能再續父子緣。

死者父親也提到，這個孩子是他心中最棒的兒子，兒子會來到這間學校有部分原因是為了要照顧姊姊，兒子從不忤逆父母、不曾讓父母操心，相當自律，個性貼心、充滿正義感。

父親說，他一直都教孩子做人要明辨是非黑白，孩子挺身而出卻因此發生不幸，孩子太過正直讓他非常自責，「孩子，你別牽掛，我會照顧好媽媽和姊姊，你若需要聽眾，就來找爸爸。」

板橋前市民代表石一佑一路協助家屬，她說，事發至今1個月，父母親還是很難走出悲痛，孩子是枉死的處境讓人心疼，希望後續司法偵審能還給家屬真相與公道，也希望這件事能給社會一些警惕與反省，讓類似悲劇不再重演。