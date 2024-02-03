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社會 社會焦點 保障人權

國中生割頸案　受害父親5點聲明：班級設求救鈴、授權校方安檢

▲▼「孩想陪你長大」舉辦追思會，割頸案被害少年父親到場並發表聲明。（圖／民眾提供）

▲▼割頸案被害少年父親（中）到場並發表聲明。（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北市某高中附設國中三年級男學生，日前在校內遭另一名男同學以彈簧刀揮砍頸部、胸部多刀後不治，引發社會討論，國中生父親楊男今3日發布5點聲明，包含：感謝新北教育局將在部分學校各班設置緊急求救鈴，他希望推廣到全國，另外，希望高關懷學生能夠安置中介學校，也不要因轉校便塗銷刑案紀錄，授權校方對學生安檢，更爭取新國會將少年事件處理法修改排入議程，遏止悲劇再度發生。

被害少年的父親楊男，今3日在前板橋區政代表石一佑陪同下對外聲明，他表示，非常感謝新北市教育局長採納他這位家屬對於校園安全設備的建議，據他側面瞭解，新北市打算在部分學校各班設置緊急求救鈴，讓學生遇到相關危急事件可以透過鈴聲快速傳遞訊息及有效嚇阻作用。

楊表示，懇請政府相關單位亦重視此一提議，能夠增加預算，讓全國每校各班均有緊急求救鈴，透過緊急求救鈴不要讓悲劇再度上演。其次，他希望能夠將高關懷學生直接安置在中介學校，有專業教導師指導，不要增加一般學校的負擔。另外，對於這樣的學生只要因涉案進入警局的相關紀錄，就不該塗銷，讓學校可以清楚了解這些行為偏差學生。

▲▼遭割喉身亡的國中生父親（中）今天在板橋前區政代表石一佑（右）陪同下發表5項聲明。 （圖／民眾提供）

此外，也應該授予學校校長及老師相當的管教權力，直接授權學校可對學生進行安全檢查，不要還需家長同意才可進行。他認為所謂的人權，應該是在保障絕大多數人生命安全的前提之下，才是真正的人權。

最後，亦期盼新科立委們可將少事法排入議程，重新審視及修法。據報導，國小暴力事件在這11年來增加4倍，從這樣數據顯示，正說明法律罰則太輕，如不從重量刑，法律的縱容，只是讓居心不良之人有了可趁之機。

而且亦應該加重犯罪少年家長的罰責，讓家長負連帶責任，而非只是罰款、口頭警告等此類事項。古語有云：「養不教，父之過」。不也說明了，父母應擔負小孩子的教養責任嗎？ 或者是犯錯孩子的家長又只要說：孩子會這樣，我也管不動啊！就沒事了。

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