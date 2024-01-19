激戰父親友人12歲女兒！大學男分期付25萬當聘金　未緩刑原因曝

▲桃園胡姓男子激戰小女友，和解後因有前科，仍要坐牢。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園胡姓男子愛上父親友人的女兒小彤(化名)，雖知道她才12歲，仍在交往3個月後就帶她回住處激戰，被小彤父親發現怒報警。胡男到案後表示和女友有結婚共識，並協議好分期付款25萬做為聘金，取得小彤父親原諒。桃園地院審理，依犯對未滿14歲之女子為性交罪，減刑處他1年8月徒刑，不過因胡男有詐欺前科，因此不給予緩刑。可上訴。

判決指出，胡男經常跟著父親到他友人家作客，注意到對方的女兒小彤清秀可愛，逐漸與她互生愛意，兩人在小彤12歲時交往，且才在一起3個月，胡男就忍不住把小彤帶回家中激戰。而後兩人戀情被小彤父親發現，報警處理。

全案審理時，胡男坦承犯行，表示兩人正在交往，彼此相愛，且有共識等小彤成年後就結婚，他也和小彤父親協定好，會分期付款25萬元作為聘金。

法官認為，小彤在警詢時就表示不願對胡男提告，而後胡男也取得小彤父親的原諒，可見胡男尚知悔悟，也積極設法彌補自身過錯，審酌他學歷為大學肄業、家庭經濟勉強維持等情，依犯對未滿14歲之女子為性交罪，處1年8月徒刑。

不過法官也指出，胡男在2017年在詐騙集團當車手，因詐欺被處1年6月徒刑，2019年因表現良好，縮短刑期服滿出獄，至今尚未滿5年又再犯本案，無法給予緩刑。可上訴。