國中生斑馬線被撞　懷疑駕駛手機看直播...怒嗆「你眼瞎啊」

記者陸運陞／新北報導

新北市中和區一名國中生，昨天（1日）早上7時許，正準備上課途中，穿越斑馬線時，遭一輛鐵灰色轎車擦撞，所幸，僅有右腳擦、輕微挫傷並無大礙。但該名國中生被撞後，氣得大罵「你XX眼瞎呀！」還懷疑駕駛正在用手機看直播，司機則告訴警方，當時是在與車上小孩說話，才會分心不慎撞上。

據了解，就讀新北市中和區某中學的15歲張姓少年，昨天早上準備穿越斑馬線上課途中，行經中和廣福路一帶，遇上開車載小孩上課的40歲陳姓男子，由於當時陳男正跟小孩交代事情，一時分心下，未注意張少正穿越馬路，雙方不慎碰撞，張少右膝蓋挫傷，經院方檢查後已返家休息，雙方目前並未提出告訴。

▲張姓國中生穿越斑馬線，遭開車的陳男撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方表示，依規定對肇事司機陳男實施酒測，酒測值為0未有酒駕情況，少年送醫治療，已無大礙並出院休息。而陳男未依規定停讓行人肇事致人受傷部分，依道路交通管理處罰條例第44條第4項舉發。中和分局呼籲，駕駛人駕駛車輛行經行人穿越道，務必減速停讓行人優先通行，以維護行人交通安全。

▲張姓國中生遭撞，怒噴陳男眼瞎，並提出質疑在看直播。（圖／翻攝地圖型行車影像分享平台）