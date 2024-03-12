惡保母「北投賣湯圓」被爆是媳婦！小吃店：2年前就離婚了

▲保母姊妹。左為姊姊，右為妹妹。（圖／翻攝自劉姓姊妹Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭餵餿水、遭對折進水桶等，最終營養不良死亡。事件引發外界高度關注，劉姓姊妹的照片也曝光，就有網友一見劉姓妹妹與藝人的合影後，猜測劉女是在北投某店工作，進而抵制、拒吃。對此，該店澄清，「當事人劉姓姊妹與我們並無關係」。

劉姓姊姊2017年底，曾在個人臉書貼出妹妹和藝人阿翔、納豆的合影，透露有節目到店內吃湯圓和元宵。當時貼文底下就有人留言，「讚讚讚！你家的超級好吃的啦！」姊姊回應「感謝讚賞」。

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▲▼妹妹曾與藝人合影。（圖／翻攝自劉姓姊姊Facebook）

事後有其他網友找出該店粉專，留言寫道「虐待1歲小孩致死家開的，抵制」。

臉書粉專「我是北投人」則協助張貼該店的回應，內容提到「在此說明：兒童受虐事件的當事人劉姓姊妹與我們並無關係。早在2022年6月這兩位姊妹已離職！」老闆也在聲明中強調，「劉姓姊妹與現任老闆和老闆家人並無任何法律親屬關係」。

文章底下，又有網友拋問，「劉姓妹妹是高家媳婦吧？怎麼會沒關係？而且以前就她老公在煮、她在賣，後面說是退休了給親戚賣，會不會是因為虐童被抓到才這樣說？ 以上全都是我夢到的」。店家透過粉專回應，「您好，他們早在兩年就離婚了喔！」

▲店家稱兩人已離婚。（圖／翻攝自Facebook／我是北投人）

據悉，凱凱因父母入監服刑，親友就請了私人保母照顧，但後因財力吃緊，才尋求新北社會局協助，並轉介到兒童福利聯盟辦理出養，怎料凱凱去年9月被送到北市文山區劉姓姊妹保母家中後，就開啟如地獄般的生活。

劉姓保母每天都用紙杯裝吃剩的廚餘、燒焦食物給凱凱進浴室吃，要是凱凱沒吃完，就會被打或是被叫去罰站，而到了晚上，凱凱則會被布條反綁雙手，以木乃伊姿勢躺在嬰兒床上無法翻身。劉姓姊姊有次甚至將凱凱對半折，將頭壓向雙腳，用布緊綁塞進家用水桶再拍給妹妹看。

凱凱親友指控，凱凱被保母照顧期間，陳姓社工拒絕親人探視，「你們這些大人怎麼可以這麼壞，天理在哪裡啊！」更怒轟社福單位怎麼可以包庇壞人。

兒福聯盟則發聲明指出，9、10、11月社工都有當面訪視，但劉女12月稱另一社區托育的孩子生病，社工家訪才改期，怎料12月卻傳出悲痛消息。兒福也說明，托育後，社工會定期訪視且有紀錄留存，將提供相關紀錄給監護家屬。