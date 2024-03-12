過半教師逾50歲！ 陽明交大赴美攬才　盼年輕人返台「再創晶奇」

▲為解決科技人才不足與師資年齡偏高問題，陽明交大赴美攬才，盼旅美年輕人鮭魚返鄉。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技人才不足，大學師資也有高齡化問題。陽明交大編制內教師過半都在50歲以上，為了確保台灣半導體優勢，陽明交大上周前往美國北加州矽谷地區攬才，期望赴美留學的畢業生能返台，為台灣半導體科技貢獻才華，再造更多「晶」奇。

台灣目前正推動晶創台灣方案（晶創計畫），深化台灣半導體領先優勢與發展生成式AI等多元應用。但國內科技業缺才已經不是新聞，尤其半導體人才不足，經濟部從2021 年開始推動產學研合作的「人才精進計畫」，教育部更已核定半導體等18座人才培育基地。

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除了科技業，國內大學也面臨師資高齡化問題。以陽明交大為例，編制內教師約有58%都在50歲以上。為此，陽明交大校長林奇宏上周帶隊赴美，與駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組組長蔡孟勳，一同前往史丹佛大學及加州柏克萊大學，和40多名台灣留學生對談，除說明政府目前正在推動的晶創計畫外，主要期盼這群台灣優秀人才能鮭魚返鄉，替台灣科技與高教注入新活力。

林奇宏表示，90年代是台灣高教擴張期，自己當年就是90年代返國任教，但2000年後留學歸國人數逐漸減少，90年代這批學者又已屆退休年齡，苦無下一帶接棒。年輕人有很豐富的才華和創造力，台灣正值關鍵時刻，「期望我們這一代能交棒給年輕人。」希望他們回國延續台灣的優勢。

培育半導體人才多年的陽明交大副校長李鎮宜也指出，陽明交大今年獲台積電大力支持成立半導體工程學系，除培育具有專業基礎能力的大學部學生外，也銜接後續的研究所教育，提供半導體科技產業發展所需求的高階研發與領導人才，同時透過與國際接軌的學術交流平台及業界資源的挹注，與世界知名大學共同培育下世代半導體製造與創新產業應用的多元人才，也期許透過晶創台灣的推動專案，吸引更多優秀海內外學子的投入，再造更多的「晶」奇。

▲陽明交大校長林奇宏（右四）率隊赴美攬才，希望解決科技人才不足與師資年齡偏高問題。（圖／陽明交大提供）