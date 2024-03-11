水患自主防災社區縣市評鑑出爐　台南連9年獲績優縣市績效全國第一

▲經濟部水利署2023年度水患自主防災社區縣市政府評鑑結果日前出爐，台南市自中央評鑑開辦以來，迄今已連續9年獲得「績優縣市政府」殊榮，堪稱模範指標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經濟部水利署2023年度水患自主防災社區縣市政府評鑑結果日前出爐，全台計有6縣市脫穎而出，獲評「績優縣市政府」，其中台南市自中央評鑑開辦以來，迄今已連續9年獲得「績優縣市政府」殊榮，堪稱模範指標。

黃偉哲市長表示，這是市府團隊與防災社區共同努力的成果，也對水利局積極輔導社區自主防災運作表示肯定。

黃偉哲市長表示，面對極端氣候考驗，超出排水設施保護標準的降雨量也愈來愈頻繁，考量工程措施仍有其侷限性，市府除積極向中央爭取經費推動各項治水防洪工程外，自2012年起，即配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，迄今已建立45處。市府除配合水利署建置新增社區外，亦逐年編列經費維運既有防災社區，藉由凝聚及提昇社區民眾的防災意識，強化社區自主防災應變的能力。

水利局指出，為了強化社區自主防災應變的能力，除了進行教育訓練及防災演練外，同時在防災社區廣設路面淹水感測器與客製化積淹水簡訊通知、配置移動式防水擋板，並以智慧防汛網及台南水情即時通APP等智慧科技工具輔助社區自主防災工作，讓社區防災夥伴可以第一時間接收到水情資訊，即時啟動防災應變，透過工程與非工程措施雙管齊下，維護民眾生命財產安全。

此外，水利局以智慧科技結合水患自主防災社區運作成果也獲得素有公務屆奧斯卡獎的第6屆政府服務獎「數位創新加值類」肯定。市府也鼓勵社區結合外部資源，並推動校園防災宣導、向下紮根的工作，目前共有企業、廠商、校園及機構等60間參與合作，以擴大推動成效，共同因應水災風險，在在顯示市府對於水患自主防災社區投入與成效。

台南市在中央歷年評鑑中屢獲佳績，委員對於市府不遺餘力推動水患自主防災社區表示高度肯定，水利局表示未來也將持續配合水利署推動水患自主防災社區，建立社區的自主防災意識與知能，落實「自助、互助」防災精神，在災害發生時能夠快速應變以降低災害帶來的影響。