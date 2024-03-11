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大陸 大陸焦點 特派現場

背後商機？福州海關查獲316個舊LV包　2025年二奢市場達348億

▲▼ 查獲舊款名牌包 。（圖／翻攝 福州海關官網）

▲福州海關日前查獲316個名牌包包 。（圖／翻攝 福州海關官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸福州海關日前查獲LV舊款名牌包共316個，挺而走險的代價，背後潛藏巨大商機。根據資料顯示，預計2025年大陸二手奢侈品市場規模將達約 348億元人民幣，90、00後來說，「不是全新買不起，而是二手奢侈品更有性價比。」

據福州「海關發佈」公眾號昨9日發佈消息，近日，福州海關所屬福州長樂機場海關在監管進境航班時，發現一名旅客行李過機圖像異常，後續開箱查驗發現，該名旅客的多個行李箱中裝滿舊LV包。經現場清點確認，共有包括挎包、背包、手提包、錢包等在內的各式LV包316個。目前，該案件已移送緝私部門做進一步處理。

這起查緝案件背後顯示大陸奢侈品市場前景實力，根據資料顯示，近十年的大陸奢侈品市場存量達4兆元（單位：人民幣，同下）， 二手奢侈品存量大，與發達國家相比流轉率低僅5%，外界估算大陸二手奢侈品市場可達上兆以上規模。

陸媒《界面》報導，2020年是大陸內需二手奢侈品市場爆發的黎明時刻，多重因素疊加產生的結果，首先是疫情加速了奢侈品的消費回流。根據麥肯錫的數據，大陸2017年就已經是全球最大奢侈品市場，2018年有一半以上大陸消費者都是在海外消費奢侈品。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

▲2020年是大陸二手奢侈品市場消費爆發期。（示意圖／pexels）

據貝恩公司發佈的《2020年中國奢侈品市場：勢不可擋》，在疫情對出境游造成限制後，2020年大陸消費者購買的奢侈品中，已經有70%至75%是在境內消費。

大陸消費者對二手商品接納度較低，大陸電商《抖音》影響多數年輕族群消費習慣，疫情期間《抖音》2020年6月設立以「電商」命名的一級業務部門為分界線，抖音開始加大對直播電商的投入。

36氪曾也曾報導，抖音作為電商後進者，做服裝美妝是搶別人地盤，做二手奢侈品是創造增量，抖音會給一些大的二手奢侈品帳號灌流量，積極做相關話題運營，導流到直播間，進而帶動其他線下實體店。

對於無法出國的消費者，坐在家裡也能買到8、9成新的名牌包，價格還是全新品的7成或更低，讓精打細算90、00後認為十分划算，「不是全新買不起，而是二奢更有性價比。」

大陸頭豹研究院數據預測，今年龍年春節，很多年輕人把購買二手奢侈品納入「新年貨」。

《澎湃新聞》報導也指出，經濟環境變化也在影響大陸年輕人的消費理念，即便是富有的年輕人，對奢侈品消費也趨於保守。Vogue Business 和 Barclays Research 調查表明，大陸年輕消費者對珠寶（48%）和運動鞋（38.7%）的偏好高於成衣（20%）。

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