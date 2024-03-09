台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

▲歐姓女子身著單薄倒臥在公園長椅上，更出現失溫情況，所幸被緊急送醫，並未發生意外。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

寒流來襲，多個縣市進入急凍狀態，台中市35歲歐姓女子1日清晨卻被發現倒臥在公園長椅上昏迷不醒，路人多次叫喚都未獲回應，警消獲報後連忙將她送醫救治，而她當下更已有失溫現象，所幸經緊急醫治後已無大礙，並未造成憾事發生。

據了解，女子被發現時穿著外套、短褲和拖鞋，一旁還擺有2瓶高粱酒的空瓶，而她清晨倒臥在公園長椅上，有路人擔心其情況而上前關心，多次叫喚都未獲回應。

路人擔心發生意外而通知警消，台中市第一警分局公益派出所因而派遣線上警網急救人員前往，但在現場多次試圖喚醒女子未果，更發現發現女子神智不清、氣息微弱，無法回應警方問題。

救護人員檢視後，發現身體及四肢研判已受凍多時，有失溫狀況，由救護車急送往醫院急診，所幸救治即時，女子入院後已無大礙，警方也確認女子身分，後續案情則仍待調查。

警方呼籲，民眾應注意個人酒量，在外保持自身意識清楚，以確保生命財產安全。

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