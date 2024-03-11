雨量不足影響結果！花蓮富里鄉梅農獲現金救助　受理至3 ／18

▲受1-2月份降雨量不足影響，梅樹有結果率不佳情況，富里鄉梅農可獲現金救助。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受1-2月份降雨量不足影響，富里鄉部分梅樹有結果率不佳情況，花蓮縣長徐榛蔚關心縣內農友及農作物生長情形，為協助受災農友儘早復耕復建，保障其收益，經縣府向農業部爭取，農業部已公告富里鄉為辦理梅113年1-2月乾旱農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自113年3月9日起至113年3月18日止（例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日），到公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

處長陳淑雯說明，富里鄉受損「梅」救助額度每公頃為6萬2,000元。農友申請現金救助時，請依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

災害救助受理期限至3月18日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。