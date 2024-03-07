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不滿戀情被阻！　13歲女兒「夥同22歲男友」殺母棄屍

▲▼44歲的芙拉維亞（Flávia dos Santos）遭女兒夥同男友殺害棄屍。（圖／翻攝自g1）

▲44歲的芙拉維亞（Flávia dos Santos）遭殺害棄屍。（圖／翻攝自g1）

記者張方瑀／綜合報導

巴西近日發生一起駭人聽聞的命案，年僅13歲的女兒因不滿母親阻撓她和22歲的男友交往，竟夥同對方將母親殺害後，男友的父親甚至協助棄屍。

根據《每日郵報》報導，巴西阿拉戈斯州警方5日表示，現年44歲的芙拉維亞（Flávia dos Santos）在馬塞約市（Maceió）的家中，遭年僅13歲的女兒和其22歲男友殺害，屍體被毯子包裹裝進冰箱內，並棄屍在森林裡。

警方指出，芙拉維亞1日晚間返家後，發現女兒和男友一起在家中，盛怒之下雙方發生激烈衝突。芙拉維亞的女兒說，媽媽一直不贊成她和男友在一起，所以當時發生衝突後，她和男友毆打了媽媽的頭，媽媽被一把推倒在地上，而男友則刺了媽媽很多刀。

女兒的男友則向警方表示，當時是女友抓住了芙拉維亞，並將刀遞給他，最後他持刀刺向芙拉維亞的頭部、頸部和胸部。女兒坦承，當時他們清理了地板上的血跡後隨即離開，前往男方的租屋處過夜。

男友47歲的父親得知消息後，協助他們將芙拉維亞的屍體用毛毯包裹起來，裝進冰箱裡，直到4日晚間，他們才聘僱了一名司機，將冰箱載運到一處森林裡丟棄。結果受僱司機覺得相當可疑，因為冰箱用膠帶死死纏住，所以他決定報警，這起事件才曝光。

警方表示，芙拉維亞失蹤多日卻無人發現異常，是因為她的女兒拿走媽媽的手機，假冒其身分試圖掩蓋罪行，「她在芙拉維亞的工作群組說，自己的身體不太舒服，所以必須請假幾天，所以其他家人、朋友和同事才沒發現。」

目前芙拉維亞的女兒、女兒男友和男友父親都已被拘捕，男友面臨謀殺、藏匿屍體和誘拐未成年人等指控；女兒則因未成年，相關罪證仍待警方調查。

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