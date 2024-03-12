黃捷提案陸配入籍宣誓「放棄中國籍」　點與外配差異：修法有其必要

▲民進黨立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委昨提案修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，新增陸配入籍需宣誓「完全放棄」中國公民身分，也需和外配一樣經過考試，且該版本中宣誓具法律效力，違反會被註銷戶籍。對此，民進黨立委黃捷今（12日）表示，世界上許多民主國家也有這樣的內容，中配權利遠比外配多很多，但只要經過六道程序、外配卻還要考試、歸化跟放棄國籍，中配無法進行相對應的國民義務下，這樣的修法有其必要。

藍白黨團日前提案「陸配取得身分證年限比照外配，六年改四年」引發爭議，國民黨團、民眾黨團主張應與他國外配標準一致，反對者則指出，中配入我國籍不用放棄本國籍，且70歲以上雙親以及12歲以下孩童都可以依親來台，使用台灣社會福利、健保、醫療資源，已經是優待。

多位民進黨立委昨日提出對案，修正「兩岸人民關係條例」第17條及第17條之2，將入籍宣誓作為申請定居的必要條件。明文規定宣誓的誓詞為：「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務，同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務」，大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

對該提案，黃捷今表示，自己提出的版本中，中配入籍必須增加宣誓以及考試，考試部分跟外配一樣，內容大家也都看過，就是台灣公民如何選舉、多久投一次票，入籍宣誓部分，是因應台灣法源中無法放棄中國籍，既然如此，可以利用宣誓放棄中國籍、效忠台灣，這樣的宣誓是有法律規定，若違規就必須註銷戶籍，身分證要繳回也無法行使投票跟健保權利，因此必須有這樣的但書。

黃捷指出，規定包含，若涉及對台政治工作、統戰行為，甚至是反滲透法中對台遊說、收受中國政治獻金等等，若有這些行為，某種程度也代表沒有效忠台灣，或是沒有國家認同，若違反相關行為就會註銷戶籍，宣誓誓詞也必須經過一定的格式跟儀式，世界上許多民主國家也有這樣的內容。

黃捷補充，美國的誓詞甚至提到，必要時必須效忠國家軍事行動、遵守公民義務以及國家主權性的效忠誓詞，各國都有，既然中配沒辦法像外配一樣放棄國籍，那宣誓具有相當意義。

黃捷表示，中配權利遠比外配多很多，中配只要經過六道程序、外配需要九道，外配還要經過考試、歸化跟放棄國籍，中配無法進行相對應的國民義務下，這樣的修法有其必要。