鎖定2028？民進黨選後首場記者會　劍指「燕子不動產」

▲民進黨今天舉行「賣地賣房放生社宅，台中居住正義一場空」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中央今（11日）舉行選後首場記者會，批評台中市交通局上周透過Facebook標售捷運聯開宅，台中市長盧秀燕化身「燕子不動產」，不斷出售可以作為社會住宅的用地，成為推升房價的幫兇。有媒體詢問是否針對盧秀燕而來？吳崢說明，台中市府始終沒有採納外界的建言，持續標售土地及聯開宅，恐扼殺推動居住正義的大好機會。

吳崢今天在記者會後，被媒體詢問是否針對盧秀燕而來，他說，開記者會是因為，台中市府面對外界建言和意見，完全沒有要採納，包括3月還是持續標售土地及聯開宅，「燕子不動產」進行式可能扼殺許多台中市政府可以推動居住正義的大好機會。

吳崢直言，或許盧秀燕會把這個居住正義議題「泛政治化」，說民進黨因為害怕盧秀燕出來選，所以才趕快打壓她，不過他要嚴正澄清，台中是非常重要的城市，難道不用對盧秀燕做檢驗嗎？難道若盧不選總統，就不用被監督、檢視嗎？

另對媒體詢問是否鎖定2028，黃守達表示，談社會問題的原因非常單純，因為這是年輕人在乎的事情，而且這件事情還沒受到公正和嚴肅的對待。他說，作為選後第一場記者會，也是很重要的宣示：民進黨現在要積極重建與年輕人的關係，回應年輕人的訴求，他作為願意與年輕人一起打拚的公職人員，也希望將這個價值帶給更多民進黨的夥伴們。

江肇國也說，與其說是否瞄準2028，不如說民進黨在提醒盧秀燕：請妳先解決今天民進黨所提出的問題。他說，一個只會販賣市政府土地、助長房價及地價、犧牲社會住宅、不顧居住正義的人，有什麼資格去想到2028呢？他也想讓全國民眾知道，台中人現在過得很苦，沒有什麼指標是全國第一，沒有大型演唱會、熱絡的商業行為，有的只有房價所得比的增加、交通事故增加數字是全國第一，若盧無法聽到市民心聲，2028終究只是場白日夢罷了。