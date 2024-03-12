美21歲正妹遊新天鵝堡　遭性侵丟山谷慘死！涉案男判囚終身

▲以紅色文件夾掩面的美國男子，因在德國襲擊2名女子而被判終身監禁。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國2名女遊客去年6月在德國新天鵝堡（Neuschwanstein Castle）旅遊時，遭遇一名陌生男子襲擊，其中一人被推下山谷受傷，另一名較為年輕的女子則被男子勒頸致死後性侵。如今，巴伐利亞州法院裁定涉案的31歲美國男遊客性侵、謀殺，以及企圖謀殺罪名成立，判處終身監禁。

據《衛報》報導，2023年6月14日，剛從大學畢業的21歲美國亞裔女子Eva Liu與22歲女性友人Kelsey Chang結伴同遊德國知名的觀光勝地新天鵝堡。2人徒步前往城堡附近的瑪莉安橋（Marienbrücke Bridge）途中，意外遇上陌生的男被告。

▲美國21歲女子Eva Liu才剛大學畢業就在德國新天鵝堡遇害身亡。（圖／翻攝自IG、Linkedin）

男子謊稱前方的道路並不好走，引誘2名受害者改走另一條隱蔽的小路，藉機將Eva Liu撲倒在地，並試圖脫掉她的衣服。Kelsey Chang試圖阻止歹徒侵犯好友，不料卻在拉扯過程中被推下50公尺深的峽谷，造成頭部受傷、身體多處擦傷。

儘管Kelsey Chang捨命救友，但Eva Liu最後還是慘遭被告暴力毆打後，用皮帶勒斃，然後再施以性侵，並將她的遺體拋下同一處山谷。警方事後出動逾25輛警車進行大規模搜索，才成功將涉案男子逮捕歸案。目擊者表示，被告被捕時，「臉上、脖子上全都是深紅色的抓傷痕跡」，顯示死者生前曾激烈掙扎。

控方指出，嫌犯曾以手機拍下犯案過程，成為案件的重要證據，其後更以性侵、謀殺，以及企圖謀殺罪，對涉案男子提出告訴。被告2月19日在法庭認罪，而德國法院也在3月11日判處這名男子終身監禁。據悉，男子可以選擇申請在美國服刑，不過他的律師建議他不要這麼做，因為德國的拘留條件更好。