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點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

本刊掌握，賴清德當選總統後曾私下點名閣員表現不佳，讓人一窺他對未來內閣布局的想法。

▲本刊掌握，賴清德當選總統後曾私下點名閣員表現不佳，讓人一窺他對未來內閣布局的想法。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨主席賴清德當選總統後，新政府布局方向備受關注。本刊掌握，綠營選後檢討點名4部會，賴更曾私下直指數位發展部長唐鳳表現不佳，讓人一窺他對未來內閣布局的想法，另他也彙集黨內對大選的檢討報告，作為未來施政方向及黨務改革的參考，有意強化黨機器替他施政打前鋒，作為議題、人才培育的發動引擎。

「不能怯於論述，要敢講，要引經據典，讓數字說話，什麼地方都可以講。」賴清德6日在黨中執會表示，民進黨執政時，立委自動會約束自己講話，所以看起來好像相對保守，他叮囑黨內面對重大議題、政策，要「去講、敢講、幫忙講」，適時跳出來宣傳黨的執政理念。

賴清德當選總統後，內閣布局與黨務改革成關注焦點。本刊掌握，賴對新政府布局的想法保密到家，至今未對核心圈透露太多訊息，但選後曾私下點名閣員表現，讓黨內嗅到他對未來內閣組成的想法；此外，身兼黨主席的他，接任總統後將強化黨的功能，有意讓黨打前鋒，成為議題、人才培育的發動機，同時，也蒐集黨內對於去年大選的看法，匯集成一份檢討報告，以此作為內閣布局、施政方向及黨務改革的參考。

賴清德接棒蔡英文替綠營守住執政權，但如何撕掉8年執政包袱的負面標籤，成為賴上任後的課題。（翻攝總統府flickr）

▲賴清德接棒蔡英文替綠營守住執政權，但如何撕掉8年執政包袱的負面標籤，成為賴上任後的課題。

相較於蔡英文連任拿下817萬票，賴這次得票僅558萬多票，讓綠營上下為之警惕。本刊掌握，黨中央選後已要求各部門提出大選檢討，並彙整成一份總檢討報告，儘管這份報告僅供內部參考，未打算公開，不過，多名親賴人士、黨內要角向本刊透露，選後檢討主要聚焦三方向，一是執政包袱及部分內閣表現欠佳，二是社群媒體經營未如預期，三則是青年世代流失，這些內容都將反應在賴後續的內閣布局及黨務改革措施。

一名親賴人士坦言，8年執政難免有包袱，但當在野黨猛貼執政黨「綠能你不能」標籤後，民進黨使用權力的方式對許多選民來說已成負面，賴上台後更須思考如何撕掉這個標籤。

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