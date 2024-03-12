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LuxyGirls再出招！包圍主播台「火辣電臀」兇爆　賽評：這是天堂吧

記者閔文昱／綜合報導

啦啦隊LuxyGirls火辣、性感形象鮮明，過去曾在台啤球員蘇柏彰罰球時，一字馬且上下晃動臀部，引發網友熱議。近日她們又開出新招，而「受惠者」則從球員改成了主播、賽評，讓2人當場害羞臉脹紅，甚至驚呼「這是天堂沒錯吧！」笑翻不少網友。

LuxyGirls近日在官方IG分享畫面，只見在周六SBL台啤對決彰化柏力力的賽事空檔，穿著火辣爆乳裝及短裙的啦啦隊女孩們突然將資深主播張力群及球評陳弘澤團團包圍，接著開始繞起圈圈，讓2人的位置直接成了「髮香區」。起初2人還興奮拿出手機錄影，但隨著女孩們開始跳起熱舞，2人也愈顯害羞，甚至還臉色脹紅低頭傻笑，模樣相當逗趣。

▲LuxyGirls包圍主播台熱舞，羨煞不少網友。（圖／翻攝自IG／luxygirlcrew）

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▲LuxyGirls包圍主播台熱舞，羨煞不少網友。（圖／翻攝自IG／luxygirlcrew）

LuxyGirls也在文中幽默表示，如今應徵SBL賽評、主播的人數已高達8982萬8778人，而這也是立群主播和弘澤球評「一日人生巔峰時刻到來」。對此，陳弘澤也現身回應「我昨天究竟經歷了什麼？是天堂沒錯吧！」

畫面一出，不少網友紛紛笑稱「立群主播笑得像是過去從來沒有真正的開心過」、「立群主播表示這是工作這麼多年比去NBA現場還快樂的時候」、「感覺人生達到了高潮」、「確定回到家不會被跪樂高？」、「請問這種繞圈圈服務可以另外加購嗎」、「笑得像個孩子一樣」、「男人的快樂，就是這麼簡單」。

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